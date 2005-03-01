رهبر دروزيهاي لبنان : حركتهاي اعتراض آميز در لبنان سالها به طول مي انجامد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه، وي كه با راديو بين المللي فرانسه گفتگو مي كرد، همچنين افزود : اين يك كارآساني نيست حركت هاي اعتراض آميز نياز به زمان دارد و ما بايد مبارزه مسالمت آميز ودمكراتيك را سازماندهي كنيم .وي درادامه اين گفتگوادعاكرد ماهمچنان به مقابله با نظام فاشيستي كه مردم را مي كشد، ادامه دهيم.

رهبردروزيهاي لبنان درپاسخ به اين سوال كه آيا اموربا سرعت مطلوب پيش مي رود گفت: ازسرعت روند اموربي اطلاع هستم بخصوص هنگامي كه ما دربرابرخود گفتمان با كرها يعني بشاراسد رئيس جمهوري سوريه كه خشم لبنانيها را برانگيخته است، در پيش روي خود داريم .

اين رئيس حزب ترقي خواه سوسياليست مجددا استعفاي "كابينه عروسكها" وخروج نيروهاي سوريه ازلبنان را خواستار شد.

وي در آخرين مصاحبه خود با روزنامه فرانسوي فيگارو خواستار عقب نشيني نيروهاي سوريه از لبنان شده و ازعملكرد سازمان اطلاعات سوريه در اين كشور انتقاد كرد.