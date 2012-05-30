  1. ورزش
۱۰ خرداد ۱۳۹۱، ۱۷:۰۹

کمیته فوتسال اعلام کرد:

21 بازیکن به اردوی تیم ملی امید فوتسال دعوت شدند

21 بازیکن به اردوی تیم ملی امید فوتسال دعوت شدند

کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال اسامی 21 بازیکن دعوت شده به اردوی تدارکاتی تیم ملی امید فوتسال را از سوی کادر فنی این تیم اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، سرمربی تیم ملی امید فوتسال 21 بازیکن را به اردوی تدارکاتی این تیم دعوت کرد که اسامی بازیکنان دعوت شده به شرح زیر است: امین مجیدپور، مهدی مصطفایی ، علیرضا میکائیکی، مسلم رستمی ها ، علی عابدین، سالار وظیفه شناس، سیدامیر موسوی، سیداحمد عباسی ، علیرضا وفایی ، بابک سهرابی ، میلاد چراغی ، علیرضا سروری ، علی اسعدی ، اسماعیل عباسیان، حمید سالاری ، میثم خیام، سیدرضا موسوی، حمیدرضا موسوی، محمد ظریفی ، ابراهیم حسینی و سپهر محمدی .

این اردو از روز چهارشنبه 24 خرداد ماه در کمپ تیم های ملی آغاز شده و تا 27 خرداد ماه نیز ادامه دارد. 

کد خبر 1616180

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها