21 بازیکن به اردوی تیم ملی امید فوتسال دعوت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، سرمربی تیم ملی امید فوتسال 21 بازیکن را به اردوی تدارکاتی این تیم دعوت کرد که اسامی بازیکنان دعوت شده به شرح زیر است: امین مجیدپور، مهدی مصطفایی ، علیرضا میکائیکی، مسلم رستمی ها ، علی عابدین، سالار وظیفه شناس، سیدامیر موسوی، سیداحمد عباسی ، علیرضا وفایی ، بابک سهرابی ، میلاد چراغی ، علیرضا سروری ، علی اسعدی ، اسماعیل عباسیان، حمید سالاری ، میثم خیام، سیدرضا موسوی، حمیدرضا موسوی، محمد ظریفی ، ابراهیم حسینی و سپهر محمدی .

این اردو از روز چهارشنبه 24 خرداد ماه در کمپ تیم های ملی آغاز شده و تا 27 خرداد ماه نیز ادامه دارد.