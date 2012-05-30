دو بانوی والیبالیست کرمانی به اردوی تیم ملی دعوت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، ، کادر فنی تیم ملی والیبال بانوان اسامی بازیکنان تیم ملی والیبال بانوان را اعلام کردند.

در این لیست اسامی دو بازیکن کرمانی برای حضور در اردوی تیم ملی والیبال به چشم می خورد.

فاطمه حسنی سعدی برای حضور در اردوی تیم ملی جوانان و فاطمه فیروز آبادی برای حضور در تیم ملی نوجوانان دعوت شده اند.

این در حالیست که تیم ملی والیبال نوجوانان خود را برای حضور در نهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی نوجوانان دختر آسیا آماده می کند.

این رقابت ها از 21 تا 29 مهرماه سال جاری و با حضور 14 تیم در شهر زیانگ سیتی چین برگزار می شود.

اردوی هر دو تیم ملی والیبال جوانان و نوجوانان از 27 خرداد ماه در مجموعه ورزشی آزادی تهران آغاز شده و 11 روز به طول می انجامد.

