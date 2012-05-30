آمریکا همچنان با عملیات نظامی در سوریه مخالف است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، "جی کارنی" سخنگوی کاخ سفید روز گذشته گفت : ما معتقدیم که در حال حاضر نظامی کردن بیشتر سوریه در این شرایط راهکار مناسبی نیست، چرا که انجام عملیات نظامی به کشتار و آشفتگی بیشتر در این کشور منجر خواهد شد.

آمریکا اخیراً دیپلماتهای سوری را از کشور خود بیرون کرده است، اما "میت رامنی" نامزد جمهوریخواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نیز پا را فراتر گذاشته و خواستار انجام عملیات نظامی برای براندازی دولت بشار اسد شده است، با این وجود دولت اوباما بر گزینه های دیگری تاکید دارد.

رامنی همچنین در اظهاراتی مداخله جویانه گفت کشتار اخیر مردم در سوریه توجیهی برای اقدامات جدی از سوی آمریکا از قبیل دادن سلاح به گروههای شورشی و همچنین تحت فشار قراردادن روسیه برای متوقف کردن فروش تسلیحات به نیروهای دولت سوریه خواهد بود.

این در حالی است که روز دوشنبه "مارتین دمپسی" رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در واکنش به کشتار منطقه الحوله در سوریه اعلام کرد که وزارت دفاع آمریکا آمادگی دخالت نظامی در سوریه را دارد.

"جرج لیتل" سخنگوی وزارت دفاع آمریکا نیز روز سه شنبه در پاسخ به سخنان دمپسی مبنی بر دخالت نظامی در سوریه گفت که پنتاگون طرحی برای دخالت نظامی در این کشور ندارد.

لیتل افزود: دولت آمریکا بر روی راه حل های دیپلماتیک و اقتصادی تاکید دارد، اما با این وجود ما در وزارت دفاع وظیفه داریم تمام گزینه ها را مد نظر قرار دهیم و اگر از ما خواسته شود باید شرایط اجرای گزینه های نظامی را فراهم کنیم.

سخنگوی وزارت دفاع آمریکا همچنین با ادعای اینکه "تاکید ما بر روی رساندن کمکهای بشر دوستانه بوده" در عین حال گفت اما من نمی خواهم در مورد اینکه چه اتفاقی در آینده رخ خواهد داد نظر بدهم.

اگرچه دولت آمریکا به طور علنی به نیروهای شورشی در سوریه کمکهای تسلیحاتی ارائه نکرده، اما به کشورهایی که شورشیان سوریه را از لحاظ سلاح و مهمات تأمین می کنند کمکهای بسیاری حتی به طور علنی ارائه کرده است.