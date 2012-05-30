عدم تفاهم اخلاقی در زندگی زوجین علت اصلی طلاق

امیر خراسانی در گفتگو باخبرنگار مهر با بیان اینکه عدم تفاهم اخلاقی در زندگی زوجین اصلی ترین علت طلاق است، اظهار داشت: سازمان بهزیستی استان سمنان اولویت ویژه ای را در آموزش مهارتهای زندگی در آغاز تشکیل خانواده ها قائل است.

خراسانی افزود: دقت و توجه در آمار ازدواج و طلاق در استان می تواند ضرورت توجه ویژه، به منظور اصلاح وضعیت موجود را فراهم آورده و از آسیبهای اجتماعی، فرهنگی و ... در حوزه های فردی، اجتماعی و خانوادگی پیشگیری به عمل آورد.

وی برگزاری جلسات اولیا و مربیان، تدوین آموزش ها به خصوص در مقاطع پیش دانشگاهی و دبیرستان های دخترانه، تشکیل همایش های مشترک بین چند کارخانه و دعوت از استادانی با مهارت بالا، حضور یک روانشناس در محیط کارگری یک روز در هفته به دلیل تأثیر آموزشهای فرد به فرد و ... را از اهم فعالیتهای کمیته بررسی طلاق برشمرد.

خراسانی در پایان افزود: اصرار زوجین بر طلاق، اعتیاد و انحراف اخلاقی زوج، طلاق توافقی، تخلف زوج از شرایط ضمن عقد و ... خصوصاً در زوجینی که تا مقطع متوسطه و پیش دانشگاهی تحصیل کرده اند، از جمله مواردی است که باید بیش از پیش مورد توجه و تأکید مسئولین قرار بگیرد.

