تاسیس شرکت های تعاونی فراگیر ملی در اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، نصیب نجفی ظهر چهارشنبه در جلسه شرکت های تعاونی دهیاریهای استان عنوان کرد: شرکت تعاونی فراگیر ملی نوعی تعاونی متعارف است که برای فقر زدایی از سه دهک پائین درآمدی تشکیل می شود.

به گفته وی عضویت سایر افراد در این شرکت تعاونی آزاد است ولی در بدو تشکیل حداقل 70 درصد اعضای آن باید از سه دهک پائین درآمدی باشند.

این مسئول افزود: سه دهک پائین درآمدی جامعه می توانند در حوزه کشاورزی ، باغداری و صنایع دستی در این تعاونی ها فعالیت کنند و 30 درصد اعضا نیز از تعاونیهای تولیدی و توزیعی می توانند عضو این شرکت شوند.

مدیر کل امور روستایی استانداری اردبیل با بیان اینکه حداقل اعضای شرکت تعاونی در زمان تأسیس نباید از 100 نفر کمتر باشد، تصریح کرد: حداقل ارزش اسمی هر سهم در تعاونی فراگیر ملی 10 هزار ریال است و اعضای تعاونی مکلف هستند مبلغ تعهد شده سهم خود را ظرف مدت مقرر در اساسنامه پرداخت کنند.

نجفی با بیان اینکه 534 دهیار در سطح استان وجود دارد، بیان کرد: به منظور ایجاد اشتغال و توسعه بخش تعاون در مناطق روستایی این شرکت تعاونی فراگیر از طریق دهیاریها، تشکیل می شود.

وی از مدیران عامل شرکت های تعاونی دهیاران خواست با استفاده از فضاها و امکانات موجود در جهت اجرای برنامه های ترویجی و برگزاری کلاس ها و دوره های آموزشی در راه اندازی شرکت های تعاونی فراگیر ملی در سطح روستاها اقدامات اساسی را انجام دهند.

این مسئول از دهیاریها خواست نسبت به اطلاع رسانی مناسب در سطح روستاها و همچنین شناسایی، ترغیب و سازماندهی جوانان جویای کار جهت ایجاد تعاونی در روستاها تلاش کنند.

نجفی دهیاران را به عنوان سربازان خط مقدم در خدمت رسانی به روستاییان دانست و افزود: آنها باید بر اساس شاخص های زندگی روستاییان در مورد جذب اعتبارات این تعاونی گام های مؤثری را بردارند و برای تأمین امکانات رفاهی و ایجاد اشتغال پایدار در روستاها تلاش کنند.

وی همچنین از دهیاران خواست در جمع آوری زکات در سطح روستاها و بخشها همکاری همه جانبه را با دستگاههای دخیل و آگاه سازی مردم در این زمینه به عمل آورده و منابع حاصل را در جهت آبادانی و اجرای پروژه های عمرانی روستاها هزینه کنند.







