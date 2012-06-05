اجرای طرح شهاب در مدارس کشور در سال تحصیلی جدید

مهدی نوید ادهم در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: طرح شهاب برای نخستین بار در سطح 20 درصد از مدارس سراسر کشور در سال تحصیلی جدید (92-91) اجرا می‌شود.

وی توضیح داد که در این طرح دانش آموزان با استعدادهای برتر شناسایی و برای هدایت تحصیلی آنها اقدامات لازم انجام می شود.

به گفته نوید ادهم، این طرح یک گام تحولی برای اجرایی کردن سند تحولی بنیادین بوده و همزمان با اجرای نظام 3-3-6 در استانهای پایلوت اجرا می شود.

به گفته دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش، استان پایلوت استانی است که در اجرایی کردن نظام 3-3-6 مشکل و موردی ندارد و زمان کافی برای این موضوع نیز اختصاص دهد.

وی درباره تالیف کتابهای پایه ششم ابتدایی نیز گفت: برنامه ریزی برای تالیف کتابهای پایه نو بنیاد ششم به شکل موازی و همزمان با تولید متون پایه دوم ابتدایی در دستور کارگروه های درسی سازمان پژوهش قرار گرفته است.

دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش ادامه داد: 70 درصد متون پایه ششم ابتدایی تا اسفندماه 90 آماده شده است و هم اکنون نیز آخرین مراحل علمی آن به اتمام رسیده است.