برگزاری چهار دوره آموزش فرش دستباف در استان مرکزی / شناسایی 12 هزار بافنده

عزیزالله صدیقی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تا پایان امسال چهار دوره فرش بافی در استان برگزار می شود افزود: این آموزش ها با هدف ایجاد اشتغال پایدار امسال در این استان برگزار می شود.

وی گفت: این دوره ها برای 200 نفراز متقاضیان در شهرهای اراک، شازند و جیریا برگزار می شود و کارآموزان این دوره ها که با همکاری اداره کل فنی و حرفه ای استان مرکزی برگزار می شود، گواهی مهارت قالی بافی دریافت کنند.

معاون بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی بیان کرد: دارندگان کارت مهارت قالی بافی برای دریافت تسهیلات مشاغل خانگی در اولویت قرار دارند.

صدیقی یادآور شد: مدت زمان دوره آموزش قالی بافی به مدت 60 روز کاری است.



شناسایی 12 هزار بافنده فرش دستباف در سطح استان



صدیقی در ادامه با اشاره به اینکه بیش از در دو دهه گذشته بیش از 18 هزار بافنده فرش دستباف داشته است گفت: تاکنون 12 هزار بافنده فرش دستباف در استان مرکزی شناسایی شده و کارت فرش بافی دریافت کردند.

وی افزود: همچنین برای آنها کارت قالی بافی صادر شده است و از این تعداد نزدیک به 8 هزار نفر با همکاری سازمان فنی و حرفه ای موفق به کسب صلاحیت فنی بافندگی شده اند.

سامان دهی بافندگان در مشاغل خانگی



صدیقی گفت: در حدود سه هزار و 500 نفر را در قالب مشاغل خانگی ساماندهی نموده ایم که متقاضیان این مشاغل خانگی از تسهیلات قرض الحسنه ای بانکهای عامل استفاده نموده اند و از این تعداد نزدیک به یک هزار و 800 نفر به بانک های عامل معرفی شده اند و میزان تسهیلات اختصاص یافته به هریک از این بافنده ها به میزان 30 میلیون ریال بوده است.



معاون بازرگانی داخلی در پایان گفت: سازمان صنعت،معدن و تجارت استان مرکزی توانسته است 46 کارگاه غیرمتمرکز را در سطح استان راه اندازی نماید که هریک از این کارگاهها 30 الی 40 نفر بافنده فرش دستباف را تحت پوشش قرار داده اند.

استان مرکزی قطب فرش دستباف

استان مرکزی از قطب های تولید فرش دستباف کشور است و فرش ساروق و لیلیان این استان شهرتی جهانی دارند.

لچک ترنج، شاه عباسی، زیرخاکی، کف ساده، اطلسی، اسلیمی، مرغ و ماهی، فراهان و مستوفی از جمله نقشه های رایج در تولید فرش دستباف استان مرکزی هستند.