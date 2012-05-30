اتمام پروژه های عمرانی نیمه تمام فیروزکوه از اولویتهای سال 91 است

به گزارش خبرنگار مهر، سعید افشارنادری ظهر چهارشنبه در دومین نشست کمیته برنامه ریزی شهرستان فیروزکوه افزود: به دستگاههای دولتی که نتوانند اعتبار را جذب کنند یا نگه دارند نمره منفی تعلق می گیرد.

وی از برنامه های سال گذشته به تشکیل کارگروه بخش کشاورزی، ستاد تسهیل امور پشتیبانی واحدهای تولیدی و شهرکهای صنعتی و تقسیم عادلانه اعتبارات به دستگاهها اشاره کرد و اقلیم آب و هوای فیروزکوه را باعث کندی پروژه های عمرانی دانست.

این مسئول با توجه به وضعیت اقلیمی خاص شهرستان و بروز سرمای زودرس زمستانه، اجرای پروژه های عمرانی در اولویت کاری شهرستان عنوان کرد.

وی با اشاره به فرصت کمتر از دو ماه باقی مانده سال مالی 90 خواستار تلاش مضاعف برای اتمام پروژه ها شد و گفت: از آنجایی که دریافت اعتبارات با سختیهای خاص خود همراه است، نبایستی شاهد عدم جذب اعتبارات مربوطه از سوی دستگاه های متولی باشیم که در این صورت قطعا به عنوان یک مؤلفه منفی در ارزیابی ها لحاظ خواهد شد.

اجرای طرح میز خدمت در راستای حمایت از تولید ملی است

افشارنادری ادامه داد: در راستای کمک به سرمایه گذاران، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و فراهم کردن انگیزه و اشتیاق لازم در فعالان اقتصادی، میز خدمت بایستی همواره مفتوح باشد.

وی بیان کرد: بحمدالله بر اساس گزارشهای واصله، پیگیری امور عمرانی از روند نسبتا خوبی برخوردار است و دستگاه ها موظفند با برگزاری جلسات، بازدیدها، اعزام کارشناسان و ... مشکلات موجود را به فرمانداری شهرستان ارجاع دهند.

نماینده عالی دولت در شهرستان فیروزکوه با اشاره به نامگذاری سال 91 به سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی از سوی مقام معظم رهبری، افزود: این عنوان نه یک نامگذاری صرف، بلکه یک راهبرد است که ظرف چند ماه اخیر شاهد برکات و ثمرات آن بوده و هستیم.

جانمایی 18 هزار هکتار زمین برای اجرای طرح توسعه کشاورزی

وی به طور نمونه به دعوت از کارگروه ستاد تسهیل استان به منظور کاهش مشکلات بخش صنعت و یا جانمایی 18 هزار هکتار از سوی منابع طبیعی به منظور اجرای طرح بزرگ توسعه کشاورزی در منطقه در سال جاری اشاره و افزود: بر خلاف برخی تلقیها، مسئولیت کمیته برنامه ریزی شهرستان صرفا توزیع اعتبارات نیست، بلکه در این کمیته بایستی برای توسعه و بالندگی جای جای شهرستان متناسب با شرایط منطقه ای و در چارچوب سند توسعه استان و سایر اسناد فرادستی برنامه ریزی داشته باشیم.

فرماندار فیروزکوه گفت: این مهم به معنای ترسیم چشم انداز و برنامه ریزی منطقه ای است که در غیر این صورت گرفتار روزمرگی خواهیم شد و لذا تدبیر ضعفها، تقویت نقاط قوت و برنامه محوری در این زمینه بسیار ضروری است.

وی افزود: اعتبارات تملک دارایی استانی در این بخش دارای محدودیتهایی است که به دلیل موقعیت خاص منطقه، با همه برنامه های شهرستان همخوانی ندارد.

افشار نادری تصریح کرد: بایستی همه دستگاهها و مدیران با هم اندیشی و تعامل و در نظر گرفتن شرایط خاص حاکم بر منطقه، اولویتها را مشخص کرده و در اختیار کارشناسان و مسئولان استانی قرار دهند.

وی از تلاش و کوشش مجدانه همه دستگاه های تابعه شهرستان در برگزاری شایسته نمایشگاه پاسداشت یکصدمین سفر رئیس جمهوری اسلامی در منطقه تقدیر و تشکر کرد.