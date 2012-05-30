ساختمان جدید موسسه فرهنگی قدس در مشهد افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون فنی و عمرانی آستان قدس رضوی، ظهر چهارشنبه در این مراسم اظهار کرد: پروژه ساختمان جدید موسسه فرهنگی قدس با اعتبار 17.5 میلیارد تومان با مساحت پنج هزار و 100 متر مربع و با زیر بنایی حدود 18 هزار مترمربع در هشت طبقه ساخته شده است.

علی اکبری با ارائه توضیحاتی در خصوص این بنا گفت: وجود سالن کنفرانس با گنجایش 110 نفر، آمفی تئاتر و سالن های جانبی با مساحت 500 متر مربع و گنجایش 236 نفر، چاپخانه، انبارکاغذ مجهز به سیستم 'اف ام 200 ' برای جلوگیری از احتمال آتش سوزی بخشی از ویژگی های این بنا است.

وی با بیان اینکه طرح احداث این مجتمع از سال 84 با انتخاب طرح، مشاور و پیمانکار مطرح شده، گفت: در سال 85 عملیات اجرایی این پروژه آغازشده است.

وی ادامه داد: این بنا در دو بخش اداری و چاپ بوده که بخش چاپ آن در سال 88 به بهر برداری رسیده است

گفتنی است، همزمان با افتتاح این ساختمان از اندیشکده دین و رسانه، قدس سلامت، خط قرمز، 'پک حال و احوال و طرح جدید روزنامه قدس نیز رونمایی شد.