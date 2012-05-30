تجهیز 3 کارگاه برای آغاز طرح انتقال آب دریا به مرکز کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید نامجو با اعلام تجهیز 3 کارگاه برای انتقال آب دریای خزر به مرکز ایران، گفت: دولت اعتبار طرح اتصال به دریای جنوب و شمال را تامین می کند اما هزینه نگه داری آن برعهده مصرف کنندگان و بهره برداران خواهد بود و با این نگاه کار را دنبال می کنیم.
وزیر نیرو، اظهار داشت: مقدمات لازم و اجباری برای شروع طرح انتقال آب دریا به حوزه مرکزی کشور در حال انجام است. برای تامین آب بخش های صنایع و کشاورزی کشور با توجه به پیشرفت تکنولوژی و حرکتی که در حال وقوع است نیاز به تدابیر ویژه ای است که یکی از آنها انتقال آب دریا از شمال و جنوب به حوزه مرکزی کشور است.
نامجو با اشاره به این موضوع که ما دو دریا مانند خزر و دریای جنوب داریم که باید از آن استفاده کنیم، گفت: یکی از بهترین روش ها برای انتقال آب از دوردستها انتقال آب از دریا است که در حال حاضر خیلی از کشورها از آن استفاده میکنند، اما ما در ایران تاکنون به دلیل عدم نیاز و اقتصادی نبودن به سراغش نرفتهایم، اما هم اکنون علاوه بر پروژههای انتقال آب به راهکارهای فراکشوری هم فکر میکنیم و ما حتی با حضور در تاجیکستان طرحهایی را برای تامین آب بررسی میکنیم.
نظر شما