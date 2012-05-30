اختصاص 30 درصد سرانه مدارس اردبیل به ادارات آموزش و پرورش

به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمود زاده ظهر چهارشنبه در نخستین جلسه شورای آموزش و پرورش استان اردبیل در سال جاری عنوان کرد: این 30 درصد سرانه در اختیار اداره کل آموزش و پرورش قرار می‌گیرد تا به صورت متمرکز این اعتبار را در اختیار مدارس مناطق محروم و همچنین مدارس خاص قرار دهد.

به گفته وی این 30 درصد اعتبار با هدف کیفیت ‌بخشی به نظام تعلیم و تربیت با اولویت طرح‌های ویژه در اختیار مدارس نیازمند قرا می گیرد و 70 درصد مابقی نیز به عنوان سرانه دانش‌آموزی بین مدارس استان اردبیل توزیع می شود.

مدیر کل آموزش و پرورش استان اردبیل با اشاره به برنامه های سال تحصیلی آینده بیان کرد: تا قبل از آغاز سال تحصیلی جدید باید نیاز استان اردبیل به 145 کلاس درس برای پایه ششم ابتدایی تامین شود.

محمود زاده با اشاره به استقرار نظام جدید آموزشی 6ـ3ـ3 و اجرای سند تحول بنیادین به عنوان نسخه تحول‌آفرین در نظام تعلیم و تربیت از سال تحصیلی آینده تصریح کرد: در این سند 131 راهکار در 23 محور مطرح شده که بعضی از راهکارها و محوریت کار باید عملیاتی شود.

این مسئول در مورد وضعیت فضاهای آموزشی در نقاط مختلف استان و ضرورت تک نوبته شدن کلاس های درس در سال تحصیلی آینده، عنوان کرد: بیشترین مشکلات ما در تک نوبته کردن مدارس بیشتر در نواحی یک و دو اردبیل، مشگین‌شهر و پارس‌آباد است.

وی افزود: انتظار می‌رود امسال با افزایش اعتبارات از محل اعتبارات استانی و شهرستانی توجه جدی به رفع نیازمندی فضاهای آموزشی و تک نوبته شدن مدارس شود.

محمودزاده یکی از سیاست‌های اصلی آموزش و پرورش را در سال آینده تاکید بر یک نوبته کردن مدارس با بهره‌گیری از فضاهای آموزشی مورد نیاز و تامین آن به همت مجمع خیران مدرسه ساز و نوسازی مدارس عنوان کرد.



