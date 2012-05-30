طرح پزشک خانواده در آذربایجان شرقی اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر ، دکتر حسین خسروشاهی ظهر امروز چهارشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان تبریز با اعلام این خبر گفت: این طرح در راستای سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در حوزه سلامت و اقدامات دولت در راستای تامین عدالت اجتماعی مطلوب برای عموم شهروندان ایرانی در حوزه سلامت پیش از این در استان های سیستان و بلوچستان ، چهارمحال و بختیاری و خوزستان اجرا شده است.



وی اظهار داشت: در این طرح تاکنون 20 میلیون نفر از جمعیت روستایی تحت پوشش خدمات پزشک خانواده قرار گرفته اند.



خسروشاهی افزود: در این طرح برای هر دو هزار و 500 نفر یک سیستم پزشکی متشکل از یک پزشک ، روانشناس ، کارشناس مامایی و کارشناس تغذیه در نظر گرفته شده و مردم می توانند با انتخاب خود پزشکان مورد نظر خود را انتخاب نمایند.



معاون بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز در ادامه توضیحات خود درباره این طرح ابراز داشت: پس از انتخاب پزشک توسط شخص یک پرونده الکترونیکی در سامانه سلامت ایرانیان تشکیل می شود که دارای سه سطح عمومی به صورت رایگان ، سطح تخصصی و سطح فوق تخصصی است.



خسروشاهی گفت: با اجرایی شدن این طرح هزینه های درمان هر فرد بیمار تا 95 درصد کاهش می یابد و برای حق ویزیت پزشکان فوق متخصص نیز وزارت بهداشت و درمان سیاست های تشویقی طبق برنامه مصوب در نظر گرفته است.



وی همچنین اظهار داشت: در شهر تبریز برای اجرای این طرح 600 تا 650 پزشک در نظر گرفته شده است که عمده خدمات آنها از طریق بخش خصوصی ارائه می شود.



خسروشاهی تصریح کرد: برای پشتیبانی از این طرح ستادهای ویژه ای تشکیل شده است که در سطح استان ها و شهرستان ها به ترتیب ریاست این ستاد با استاندار و فرمانداران خواهد بود.



وی اجرایی شدن این طرح در سطح کشور را یکی از بزرگترین طرح های دولت دهم بعد از قانون هدفمند کردن یارانه ها عنوان کرد و افزود: با اجرایی شدن این طرح عدالت درمانی در سطح کشور نهادینه می شود .