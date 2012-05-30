کاهش جمعیت روستاها زنگ خطر جدی است/ وجود 10 میلیون حاشیه نشین در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، بایزید مردوخی ظهر چهارشنبه در دومین همایش ملی راهکارهای توسعه اقتصادی با محوریت برنامه ریزی منطقه ای اظهار داشت:‌ در حال حاضر و در نتیجه هجوم روستائیان به شهرها روستاهای متروک افزایش پیدا کرده و جمعیت شهر نیز روند رو به رشدی را طی می کند.

وی با بیان اینکه تنها 29 درصد از جمعیت کشور را روستائیان تشکیل می دهند، افزود:‌ پارادایم های متناسب با توسعه اقتصادی روستاها در ایران و بعد از برنامه های عمرانی و توسعه ای اول تا پنجم بعد نامناسب و دارای ایرادهای قابل لمسی بوده است .

این استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی کشور بیان کرد: حاشیه نشینی در نتیجه گذر جوامع دارای کشاورزی سنتی به جوامع اقتصادی مدرن بدون کار کارشناسی درست و آینده دار انجام می شود .

23 میلیون نفر در کشور بر اساس وضعیت فصلی در شهرها و روستاها زندگی می کنند

وی افزود:‌ 23 میلیون نفر از روستائیان کشور به صورت دوزیستی و یا به طبع از بارندگی و فصلی بودن در روستا زندگی می کنند و در شهرها نیز براساس امکانات فراهم شده در آن حاشیه نشینی را گسترش می دهند و این یک زنگ خطر جدی در کشور است.

مردوخی با اشاره به نتیجه و اثرات منفی این گونه زندگی افراد در سطح جامعه ایران افزود: خطرات عقب ماندگی روستاها در سطح زندگی عموم جمعیت شهر نیز موثر و آن را دچار اختلالاتی در حد ملی و کشوری می کند .

وی عوامل بدون نتیجه ماندن طرح های توسعه روستاهای کشور را در چند مورد دانست و بیان کرد: نظام مدیریت بر تولید، عدم پیگیری و مطالبه پروژه ها از سوی شوراهای روستا، عدم ایجاد نهادهای محلی پایدار، دگرگونی به منظور فراهم کردن برایند توسعه روستای در طرح ها، لحاظ کردن جنسیت و استفاده از هر دو قشر در طرح ها و استفاده از حق توسعه یافتگی به عنوان حقوق انسانها در طرح ها مورد توجه قرار نگرفت و امروز باعث عدم توسعه روستاها در کشور شده است.

توسعه مناطق روستایی در برنامه های توسعه فراموش شد

وی توجیه و بازخورد مثبت از روستا را لازم دانست و بیان کرد: لحاظ کردن توجیه توسعه و حمایت از روستاها براساس جمعیت و موقعیت، حضور کارشناسان و متخصصان با گرایش و نوع کار متفاوت، توجیه توسعه نوین در روستا برای دیگر اقشار به جز دولت یک امر لازم است .

استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی کشور اظهار داشت: روستاها ظرفیتی مناسب در توسعه و افزایش ابعاد اقتصادی و توسعه کشور هستند که باید در راستای ایجاد توسعه پایدار در آنها اقداماتی انجام شود .

وی توسعه را ایجاد فضای ملموس و مورد استفاده برای عموم مردم دانست و بیان کرد: ایجاد توسعه پایدار و دارای بازدهی بالا نیازمند تامین نیازهای افراد جامعه بدون کاهش امکانات و محدود کردن تولیدات نسل های بعدی و بازپرادخت آن توسط آنها است که باید لحاظ شود .

مردوخی بیان کرد: ‌هماهنگی همه امکانات در چهارچوب مسائل روز و لزوم برنامه ریزی های توسعه روستا و منطقه مجموعه فعالیت های گروه های گوناگون را که در حوزه پیشرفت یک منطقه است، فراهم می کند .

وی با اشاره به اینکه دیدمان های حاکم بر توسعه روستایی براساس الگوی جوامع ثروتمند شکل گرفته است، اظهار داشت: این دیدمان در اواخر دوره پهلوی و نه به صورت بیان آن بلکه در قالب عملیاتی کردن در پنج برنامه در راستای توسعه روستا شکل گرفت و به آن پرداخته شد .

توسعه در مناطق شهری و روستایی کشور متوازن نبود

وی با بیان اینکه روستاها نیز در برنامه های توسعه ای بدون تبعیض از شهرها و به تناسب امکانات فراهم در شهرها نیاز به تامین امکاناتی دارند، بیان کرد: ‌روستناها به عنوان هویت ویژه کشور نیازمند نهادینه کردن اقدامات و برنامه های انجام شده در راستای توسعه و پیشرفت هستند .

استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد: فقر و ناامنی در بیشتر کشورهای نتیجه مهاجرت از روستا به شهر است و حاشیه نشین شدن روستائیان بیش از قبل قابل مشاهده است .

مردوخی قرار گرفتن دیدمان نوسازی توسعه روستا در راستای فراهم کردن رشد تولید و توسعه بازار را لازم دانست و بیان کرد: حفظ پایداری زیست محیطی و نهادی در کشورهای شاهد مهاجرت از روستا به شهر، حفظ امنیت افراد در شهرها، حفظ موقعیت کیفی در زندگی ها از دلایل تغییر اساسی در روش دیدمان ها است .

وی فرهنگ تولیدکنندگی در روستا و مصرف به اندازه نیاز را رایج دانست و بیان کرد: شهرنشینان به عنوان مصرف کننده شناخته می شوند و روستائیان در اکثر مواقع نیازهای کشور را در حد خودکفایی و صادرات تامین می کردند و حفظ تعادل میان این دو بخش یک نیاز جدی در کشور است.