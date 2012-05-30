کاهش جمعیت روستاها زنگ خطر جدی است/ وجود 10 میلیون حاشیه نشین در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، بایزید مردوخی ظهر چهارشنبه در دومین همایش ملی راهکارهای توسعه اقتصادی با محوریت برنامه ریزی منطقه ای اظهار داشت: در حال حاضر و در نتیجه هجوم روستائیان به شهرها روستاهای متروک افزایش پیدا کرده و جمعیت شهر نیز روند رو به رشدی را طی می کند.
وی با بیان اینکه تنها 29 درصد از جمعیت کشور را روستائیان تشکیل می دهند، افزود: پارادایم های متناسب با توسعه اقتصادی روستاها در ایران و بعد از برنامه های عمرانی و توسعه ای اول تا پنجم بعد نامناسب و دارای ایرادهای قابل لمسی بوده است.
این استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی کشور بیان کرد: حاشیه نشینی در نتیجه گذر جوامع دارای کشاورزی سنتی به جوامع اقتصادی مدرن بدون کار کارشناسی درست و آینده دار انجام می شود.
23 میلیون نفر در کشور بر اساس وضعیت فصلی در شهرها و روستاها زندگی می کنند
وی افزود: 23 میلیون نفر از روستائیان کشور به صورت دوزیستی و یا به طبع از بارندگی و فصلی بودن در روستا زندگی می کنند و در شهرها نیز براساس امکانات فراهم شده در آن حاشیه نشینی را گسترش می دهند و این یک زنگ خطر جدی در کشور است.
مردوخی با اشاره به نتیجه و اثرات منفی این گونه زندگی افراد در سطح جامعه ایران افزود: خطرات عقب ماندگی روستاها در سطح زندگی عموم جمعیت شهر نیز موثر و آن را دچار اختلالاتی در حد ملی و کشوری می کند.
وی عوامل بدون نتیجه ماندن طرح های توسعه روستاهای کشور را در چند مورد دانست و بیان کرد: نظام مدیریت بر تولید، عدم پیگیری و مطالبه پروژه ها از سوی شوراهای روستا، عدم ایجاد نهادهای محلی پایدار، دگرگونی به منظور فراهم کردن برایند توسعه روستای در طرح ها، لحاظ کردن جنسیت و استفاده از هر دو قشر در طرح ها و استفاده از حق توسعه یافتگی به عنوان حقوق انسانها در طرح ها مورد توجه قرار نگرفت و امروز باعث عدم توسعه روستاها در کشور شده است.
توسعه مناطق روستایی در برنامه های توسعه فراموش شد
وی توجیه و بازخورد مثبت از روستا را لازم دانست و بیان کرد: لحاظ کردن توجیه توسعه و حمایت از روستاها براساس جمعیت و موقعیت، حضور کارشناسان و متخصصان با گرایش و نوع کار متفاوت، توجیه توسعه نوین در روستا برای دیگر اقشار به جز دولت یک امر لازم است.
استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی کشور اظهار داشت: روستاها ظرفیتی مناسب در توسعه و افزایش ابعاد اقتصادی و توسعه کشور هستند که باید در راستای ایجاد توسعه پایدار در آنها اقداماتی انجام شود.
وی توسعه را ایجاد فضای ملموس و مورد استفاده برای عموم مردم دانست و بیان کرد: ایجاد توسعه پایدار و دارای بازدهی بالا نیازمند تامین نیازهای افراد جامعه بدون کاهش امکانات و محدود کردن تولیدات نسل های بعدی و بازپرادخت آن توسط آنها است که باید لحاظ شود.
مردوخی بیان کرد: هماهنگی همه امکانات در چهارچوب مسائل روز و لزوم برنامه ریزی های توسعه روستا و منطقه مجموعه فعالیت های گروه های گوناگون را که در حوزه پیشرفت یک منطقه است، فراهم می کند.
وی با اشاره به اینکه دیدمان های حاکم بر توسعه روستایی براساس الگوی جوامع ثروتمند شکل گرفته است، اظهار داشت: این دیدمان در اواخر دوره پهلوی و نه به صورت بیان آن بلکه در قالب عملیاتی کردن در پنج برنامه در راستای توسعه روستا شکل گرفت و به آن پرداخته شد.
توسعه در مناطق شهری و روستایی کشور متوازن نبود
وی با بیان اینکه روستاها نیز در برنامه های توسعه ای بدون تبعیض از شهرها و به تناسب امکانات فراهم در شهرها نیاز به تامین امکاناتی دارند، بیان کرد: روستناها به عنوان هویت ویژه کشور نیازمند نهادینه کردن اقدامات و برنامه های انجام شده در راستای توسعه و پیشرفت هستند.
استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد: فقر و ناامنی در بیشتر کشورهای نتیجه مهاجرت از روستا به شهر است و حاشیه نشین شدن روستائیان بیش از قبل قابل مشاهده است.
مردوخی قرار گرفتن دیدمان نوسازی توسعه روستا در راستای فراهم کردن رشد تولید و توسعه بازار را لازم دانست و بیان کرد: حفظ پایداری زیست محیطی و نهادی در کشورهای شاهد مهاجرت از روستا به شهر، حفظ امنیت افراد در شهرها، حفظ موقعیت کیفی در زندگی ها از دلایل تغییر اساسی در روش دیدمان ها است.
وی فرهنگ تولیدکنندگی در روستا و مصرف به اندازه نیاز را رایج دانست و بیان کرد: شهرنشینان به عنوان مصرف کننده شناخته می شوند و روستائیان در اکثر مواقع نیازهای کشور را در حد خودکفایی و صادرات تامین می کردند و حفظ تعادل میان این دو بخش یک نیاز جدی در کشور است.
