9 هزار نفر از بانوان قزوین در اردوهای جهادی شرکت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، همایش توجیهی اردوهای جهادی با عنوان رسم هجرت با حضور سردار مجید خراسانی رئیس سازمان بسیج سازندگی کل کشور ظهر چهارشنبه در سالن آمفی تئاتر دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار شد.

سرهنگ علیجان توکلی در این مراسم گفت: امسال بسیج سازندگی دو برنامه در قالب خدمات ‌دهنده و خدمات ‌گیرنده را در دستور کار خود دارد که 160 هزار نفر روز خدمات ‌دهنده و500 هزار نفر روز خدمات ‌گیرنده در برنامه ها حضور خواهند داشت.

وی گفت: پیش بینی می کنیم در فعالیتهای امسال بیش از 100 هزار نفر در اردوهای 15 روزه طرح هجرت شرکت کنند.

سرهنگ توکلی همچنین اظهارداشت: در سال گذشته 100 پروژه عمرانی با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 600 میلیون تومان اجرا شد و به بهره برداری رسیده است.

رئیس سازمان بسیج سازندگی استان قزوین یادآورشد: فعالیتهای سال گذشته بسیج سازندگی زمینه اشتغال چهار هزار و یکصد نفر از بسیجیان را در بخش های مختلف فراهم کرد.

وی همچنین از استقبال بانوان از طرح های هجرت خبر داد و افزود: 9 هزار و 620 نفر از بانوان تحت پوشش فعالیتهای طرح هجرت قرار گرفتند و در زمینه درمانی نیز 79 هزارو 277 نفر روز و بخش خدمات رسانی یک هزار و 360 نفر روز فعالیت سازندگی در مناطق مختلف استان به ویژه روستاها و مناطق محروم انجام شده است.

سرهنگ توکلی اظهارداشت: امسال بیش از شش هزار نفر در اردوهای 15 روزه در غالب مهندسان و پیشکسوتان و ورزشکاران ساماندهی شده و از اول تیرماه به مناطق محروم اعزام می شوند.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در اردوهای جهادی استان تصریح کرد: این اردوها در عرصه های بهداشتی، آموزشی، عمرانی، درمانی و خدماتی است که تابستان امسال شش هزار و 864 نفر در اردوهای 15 روزه شرکت می کنند.



رئیس سازمان بسیج سازندگی استان قزوین انسجام، وحدت و یک دلی نیروهای سپاه را رمز موفقیت عنوان کرد و گفت: با تداوم همدلی بین نیروهای سپاه و بسیج امیدواریم فعالیتهای این نهاد روند رو به رشدی داشته باشد.

