به گزارش خبرنگار مهر کارآگاهان پلیس آگاهی چندی قبل با شکایت یکی از بانکها در جریان کلاهبرداری مردی با دریافت تحصیلات بانکی قرار گرفتند . بررسی های پلیسی نشان داد متهم به بهانه راه اندازی کارخانه مونتاژ موتورسیکلت و کارآفرینی از بانک 20 میلیارد ریال وام دریافت کرده بود.

به همین خاطر نیز قطعه زمینی به متراژ 9 هزار متر مربع را در اطراف کرمان خریده بود اما به جای احداث کارخانه آنجا را برای ساخت تالار پذیرایی به مبلغ 10 میلیون تومان ماهیانه اجاره داده بود.

متهم همچنین از سال 86 با تسهیلات دریافتی اقدام به ساختمان سازی در تهران کرده و هیچ یک از اقساط وام را پرداخت نکرده بود . ماموران با ردیابی های تخصصی متهم فراری را شناسایی کرده و او را در یک قرار صوری به دام انداختند. بازپرس پرونده نیز وی را با قرار وثیقه 30 میلیارد ریالی به اتهام تحصیل مال نامشروع روانه زندان کرد.