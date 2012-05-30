سریال "معمای شاه" پیرامون تاثیر شخصیت آیت الله بروجردی در دوران معاصر است

محمد رضا ورزی درگفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سریال "معمای شاه" سریالی است درمورد دوره حکومت محمد رضا پهلوی که به برهه زمانی اواخر ولیعهدی او از سالهای ۱۳۱۵ تا ۱۳۵۹ می‌پردازد و این دوره زمانی از رحلت آیت الله شیخ عبد الکریم حائری شروع شده و تا پس ازپیروزی انقلاب اسلامی ادامه دارد.



وی درادامه افزود: محوریت این سریال بر تاثیر حضورآیت الله بروجردی در بالابردن شان فقاهت و به طورکلی جهان تشیع در این دوره زمانی است.



کارگردان سریال "سالهای مشروطه" گفت: درواقع شخصیت قهرمان در سریال معمای شاه، تا سال ۱۳۴۵ آیت الله بروجردی و پس ازایشان هم امام خمینی(ره) است.



ورزی اضافه کرد: این سریال با پشتیبانی سازمان صدا وسیما ساخته می‌شود و محصول شبکه اول سیما است.



وی با بیان اینکه سریال معمای شاه درسه فاز تولید خواهد شد افزود: پیش بینی ما این است که تا ماه رمضان امسال بتوانیم فازاول آن را شروع کنیم.



کارگردان فیلم سینمایی "ابراهیم خلیل الله" اظهارداشت: ساخت این سریال تاریخی نزدیک به دو سال طول خواهد کشید واین سریال شامل ۴۵ قسمت ۵۰ دقیقه‌ای است.



وی همچنین ادامه داد: بازیگران این سریال شامل داریوش ارجمند به عنوان کاندید نقش آیت الله بروجردی، محمد رضا

شریفی‌نیا، عبدالرضا اکبری، ولی الله مومنی، سعید مقدم منش و عده‌ای ازبازیگران دیگرهستند که البته تا امروز درمورد بازیگران زن تصمیمی گرفته نشده است.



ورزی پیرامون منابع مورد استفاده دراین سریال گفت: دراین سریال از۱۵۰ جلد کتاب دراین باره که توسط کارشناسانی مدخل نویسی شده استفاده می‌شود و مشاور تاریخی و پژوهشی ما دراین اثرتلویزیونی موسی حقانی است.



وی در پایان تاکید کرد: این اولین بار است که فرازهایی اززندگی آیت الله بروجردی به تصویرکشیده می‌شود