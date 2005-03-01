بعضي ها سازمان فرهنگي هنري را صندوق پول مي بينند

به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر"، حسين جعفري با اشاره به گفته هاي دبير شوراي تئاتر شهر تهران در مراسم اختتاميه نخستين همايش آئين هاي عاشورايي گفت: ايشان طي مذاكرات و مكاتباتي، از سازمان فرهنگي هنري كمك خواستند و ما كار تبليغات شهري همايش را با نصب 30 بيلبورد در سطح شهر تهران انجام داديم و بار ديگر تقاضاي 15 ميليون تومان داشتند كه امكان تامين اين مبلغ فراهم نشد.

وي افزود: از دبير اين همايش توقع نداشتيم كه پشت تريبون همايشي كه با هدف ترويج فرهنگ عاشورايي و اخلاق حسيني برپا شده است و در يك گردهمايي مقدس، عملكرد يك مجموعه فرهنگي هنري را به خاطر عدم تامين خواسته هاي غير منطقي خود زير سوال ببرد.

معاون هنري سازمان فرهنگي هنري تاكيد كرد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي كه براي سينما، كتاب و ساير فعاليتهاي هنري، پيش بيني هاي لازم بودجه اي مي نمايد قاعدتا مي بايست پيش بيني هاي لازم را براي چنين همايشي انجام مي داد تا متوليان و مجريان يك برنامه، نقص در پيش بيني هاي خود را با چنين فضاسازي هايي به ديگران نسبت ندهند، چرا كه سايرين هم براي خود برنامه هايي دارند.

جعفري برگزاري 200 مجلس تعزيه در سطح شهر تهران، شركت 20 كاروان نمايشي اسرا، برگزاري دومين سوگواره ياوران حسيني با حضور 20 گروه نمايش ميداني را از جمله برنامه هاي اين سازمان در ايام سوگواري سيدالشهدا بر شمرد و گفت: علاوه بر برنامه هاي مختلفي كه در اين ايام در فرهنگسراها برگزار شد، همايش سوگ سروده هاي عاشورايي، كنگره بررسي مكاتب آوازي در تعزيه نواحي ايران، كارگاه نقاشي عاشوراييان آغاز نموده ايم، لذا خودمان را در مقام توليد كننده فكر و ايده و اثر مي شناسيم نه به عنوان بانك و صندوق قرض الحسنه كه كارش فقط دادن وام و فعاليت پولي است.

معاون هنري سازمان فرهنگي هنري با تاكيد بر استمرار حمايت اين سازمان از فعالان عرصه فرهنگ و هنر تصريح كرد: سازمان داراي مجموعه اي از امكانات نرم افزاري، تخصصي و فكري است و اينكه كاركرد سازمان را فقط در قالب كمك ريالي ارزيابي كنيم، تعبير منطقي و درستي نيست.