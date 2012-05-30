جلسه اضطراری کمیته المپیک برای قایقرانی/ وضعیت کاروان ایران در ابهام

به گزارش خبرنگار مهر، برکناری روسای فدراسیون های ورزشی از سوی وزارت ورزش و جوانان هرچند در ابتدا خیلی مورد توجه قرار نگرفت اما پس از حساس شدن فدراسیون جهانی قایقرانی به برکناری احمد دنیامالی، این برکناری ها اثرات منفی خود را در ورزرش کشور آشکار کرد.

به دنبال برکناری دنیا مالی فدراسیون جهانی قایقرانی در نامه ای خطر تعلیق قایقرانی ایران را گوشزد کرد اما مسئولان وزارت ورزش در مصاحبه های جداگانه ای اعلام کردند جای نگرانی نیست و حتی اگر سوء تفاهمی هم برای فدراسیون جهانی بوجود آمده باشد بنا به دستور آقای وزیر آنقدر دیپلماسی وزارت ورزش قوی هست که خیلی زود با رایزنی و تفاهم و تعامل آن را حل کنیم.

با این حال کمیته بین المللی المپیک در نامه ای که برای کمیته ملی المپیک ایران نوشته از این کمیته خواسته است در مورد دلایل برکناری روسای فدراسیون ها توضیحات منطقی خود را به این کمیته ارسال کند. در صورتی که این دلایل منطقی نباشد خطر تعلیق فعالیت های قایقرانی ایران جدی تر از قبل خواهد شد و این احتمال وجود دارد کل کاروان ایران در المپیک تعلیق شود که در این صورت ورزشکاران ایران در این بازیها شرکت می کنند اما با پرچم کمیته بین المللی المپیک نه پرچم ایران.

به همین خاطر اعضای هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک فردا پنجشنبه در نشست ویژه و اضطراری به این موضوع رسیدگی خواهند کرد. این نشست در شرایطی برگزار خواهد شد که هیئت اجرایی کمیته المپیک روز سه شنبه نشست هفتگی خود را برگزار کرد و یکی از مسائلی که در این نشست مورد بررسی قرار گرفت همی موضوع تغییرات در فدراسیون ها بود.