بهره برداری از ساختمان آبفای نصیرشهر تا شهریورماه

به گزارش خبرگزاری مهر، مسیح اله آقاخانی اظهار داشت: شهر نصیرشهر با جمعیتی بالغ بر 32 هزار نفر و تعداد 6300 مشترک، از سال 1385 از امور آبفای روستایی تحویل امور آبفای جنوب غربی استان تهران شد و در طول این مدت با توجه به نواقص و کمبودهای زیربنایی از جمله تغییرات در لوله گذاری و شبکه های موجود، ساماندهی مشترکین و ساخت و تجهیز مخازن و چاه ها و ... کارهای مربوط به امور اداری و همچنین امداد و حوادث در دو باب ساختمان استیجاری انجام می گرفت.

وی افزود: در این راستا و پیرو تصمیمات متخذه هیئت مدیره در زمینی به مساحت 700 مترمربع و با زیربنایی حدود 550 مترمربع، ساختمان اداری بهره برداری و امداد و حوادث در دو طبقه در حال ساخت است.

آغاز بهسازی تاسیسات امور آب و فاضلاب ملارد

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان ملارد از بهسازی مخازن ذخیره آب، چاه ها و تاسیسات آب شهر خبر داد و گفت: این امور در راستای ارائه خدمات مطلوب به شهروندان خود در این شهرستان و برای حفاظت و استفاده بهینه از تاسیسات آبرسانی و پیشگیری از حوادث احتمالی عملیات بهسازی و مرمت تاسیسات را در دستور کار خود قرار داده و بزودی آغاز می شود.

محمدرضا شمسایی فر افزود: در صورت آغاز طرح و به مرور اخبار تکمیلی و اجرایی از روند کار برای آگاهی شهروندان در این شهرستان اطلاع رسانی می شود، در راستای اجرای این طرح تعداد چهارمخزن ذخیره آب در مناطق سرآسیاب، مارلیک و قشلاق به همراه ایستگاه پمپاژ، کلرزنی، سایت های مکانیزه آب ژاول، تاسیسات برق و … و نیز تعدادی چاه آب، بهسازی می شوند.

2200 فقره انشعاب فرسوده در قدس بازسازی شد

مدیر امور آب و فاضلاب قدس از اصلاح 16 هزار متر شبکه آبرسانی در این شهرستان خبر داد و گفت: با انجام این عملیات، وضعیت آبرسانی در مناطق کاووسیه، شهرک عزیزی و شهید عالمی این شهرستان بهبود یافت.

عزت الله آسمانی افزود: همزمان با اجرای اصلاح شبکه آبرسانی دو هزار و ۲۰۰ فقره انشعاب فرسوده نیز در این شهر بازسازی شد، هدف از اجرای این عملیات، رفع فرسودگی شبکه، بهبود وضعیت آب شرب، کاهش هدر رفت آب، جلو گیری از حوادث و اتفاقات این بخش و تقویت فشار شبکه آبرسانی بود که برای اجرای طرح اعتباری بیش از۲۴ میلیارد و۳۵۰ میلیون ریال هزینه شده است.

حریق مغازه کارتن فروشی در شهریار

در ساعت 12 بامداد شب گذشته یک باب مغازه کارتن فروشی در شهریار به علتی نامعلوم طعمه حریق شده بود که توسط نیروهای عملیاتی آتش نشانی شهریار اطفاء حریق شد.

لازم بذکر است در این حادثه مقدار زیادی کارتن آتش گرفت و به سقف و بالکن مغازه خسارت وارد شد.