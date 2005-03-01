به گزارش خبرنگار "مهر" در قم ، طي اين ديدار كه در آستانه اجلاس دو روزه كنگره علامه شرف الدين برگزار شد، آيت الله مكارم شيرازي طي سخناني با اظهار خوشحالي از برگزاري كنگره علامه شرف الدين تاكيد كرد: برگزاري كنگره هاي بزرگداشت شخصيت هايي مثل شرف الدين محاسن فراواني دارد كه احياي آثار فراموش شده آنان ، از جمله دستاوردهاي برگزاري چنين مراسمي است .
آيت الله مكارم شيرازي در بخش ديگري از سخنان خود گفت : برگزاري كنگره بزرگداشت علامه شرفالدين همچنين نشانه قدرشناسي جامعه از علم و عالم است و در گرايش جوانان به فراگيري علم بسيار مؤثر خواهد بود.
وي همچنين با اشاره به اين كه زمان مرحوم شرف الدين ، شباهت زيادي به زمان ما دارد ، اظهار داشت : برخي از افراد زودتر از زمان خود متولد شده و به همين دليل اين افراد منشاء تحول جامعه خود مي شوند .
آيت الله مكارم شيرازي تأكيد كرد : حضرت امام خميني (ره) و مرحوم علامه شرف الدين از جمله افرادي هستند كه زودتر از زمان حيات خود متولد شده و باروشن بيني خود ، آينده را مي ديدند.
وي افزود: مرحوم شرفالدين در زماني زندگي ميكرد كه جوّي بسيار حساس و شكننده داشت، ولي او توانست با درايت و روشن بيني، خود را حفظ كرده و به مسؤوليت هايش جامه عمل بپوشاند.
آيت الله مكارم شيرازي در بخش ديگري از سخنان خود، ضمن ارج نهادن به فعاليتهاي علمي و اصلاح گرايانه علامه شرف الدين تأكيد كرد: مرحوم شرف الدين از جمله شخصيتهايي است كه ميتواند الگوي جوانان عزيز قرار گيرد و تجربيات او نيز ميتواند سرمايه اي براي نسل حاضر باشد ، بايد در نظر داشت جامعه اي خوشبخت و سعادتمند است كه از تجربيات ديگران نردباني براي صعود و پيشرفت خود بسازد.
آيت الله مكارم در قسمت ديگري از سخنان خود به ادبيات و روش خاص مرحوم شرف الدين در گفتگو با مذاهب ديگر اشاره كرد و اظهار داشت : اگر نسل امروز در گفتگو با ديگران، ادبيات مرحوم شرف الدين را سرمشق و الگوي خود قرار دهد، بسيار موفق خواهد بود، بويژه كه در ميان فرقه هايي مانند وهابيت، نسلي در حال پديدار شدن است كه معتقد به گفتمان بوده و مي توان با استفاده از ادبيات مرحوم شرف الدين با آنان به بحث و گفتگو نشست.
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