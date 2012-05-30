به گزارش خبرگزاری مهر، این روزنامه انگلیسی درمطلبی ادعا کرد که آمریکا سعی می کند تا در زمینه پروژه های انرژی هسته ای با ایران همکاری کند که یکی از این پروژه ها طراحی و تولید ماشین های گداخت است.

این روزنامه می افزاید: نخستین گام برای همکاری مشترک آمریکا و ایران انجام یک پروژه مشترک در زمینه تولید انرژی سبز خواهد بود.

از سوی دیگر سایت تحلیلی"روسیه - هند" با استناد به گزارش گاردین تاکید کرد اگر ادعای این روزنامه درست باشد باید به این نتیجه رسید که آمریکا در خصوص ایران فریبکاری می کند.

این سایت تحلیلی هشدار داده که روسیه وهند باید در تعامل خود با ایران منافع ملی خود را در نظر بگیرند وتسلیم فشارهای آمریکا نشوند.

این سایت اضافه می کند: اظهار تمایل آمریکا برای همکاری هسته ای با ایران نشان می دهد که ایران علیرغم تحریم های شدید به دستاوردهای مهمی در حوزه فناوری هسته ای دست یافته است.

این سایت در پایان با طرح این سوال که آیا ایران را می توان منزوی کرد، نوشت: اگر باراک اوباما تصمیم گرفته که با ایران تعامل سازنده داشته باشد حقیقتا تصمیم کاملا درستی گرفته زیرا تعامل مثبت وسازنده با ایران بهترین گزینه برای آمریکاست.