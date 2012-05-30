تحقق طرحهای اشتغالزایی مددجویان نیازمند همکاری همه نهادها است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمجید فرهادی بعدازظهر چهارشنبه در نشست مشترک با رئیس جهاد کشاورزی استان افزود: با توجه به واگذاری اشتغال روستائیان به کمیته امداد واختصاص اعتبارات بیشتربرای فراهم کردن زمینه جذب حداکثری این اعتبارات در بخش کشاورزی و دامداری، لازم است جهاد کشاورزی همکاری مضاعفی را با این نهاد داشته باشد.

وی بیان داشت: با توجه به اعتباراتی که دولت دربخش کشاورزی به این وزارت خانه اختصاص داده است، جهاد کشاورزی خواهان اختصاص سهمیه ای برای معرفی تعدادی از خانواده های تحت حمایت برای اجرای چنین طرحهایی است.

فرهادی اظهار داشت: آموزش مددجویان در رشته های دامپروری، زنبورداری و باغداری با همکاری جهاد کشاورزی استان انجام شده است.

وی عنوان کرد: ارتقاء بیشتر سطح روابط وهمکاریها وبرگزاری نشست های مشترک بین کارشناسان و تبادل تجربیات آنها ضروری است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان نیز دراین نشست گفت: خدمات کمیته امداد استان باعث ایجاد عزت نفس وکرامت انسانی نیازمندان واقشار آسیب پذیر و ایتام است.

جعفر گرجی پورافزود: خدمات ارزنده کمیته امداد در سطوح ومسائل مختلف اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی کاملا مشهود است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان یادآور شد: این سازمان بیش از گذشته دراستان درخدمت رسانی به اقشار مختلف جامعه بخصوص محرومین ومددجویان مصمم است وآمادگی هرگونه همکاری رابرای پیشبرد اهداف کمیته امداد وسازمان جهاد کشاورزی دارد.

گرجی پور با بیان اینکه اجرای طرحهای اشتغال در بخشهای مختلف کشاورزی دراستان به خوبی انجام شده است، گفت: این سازمان دراجرای طرحهای پرورش مرغ بومی، طرحهای گلخانه ای، آبیاری قطره ای، توزیع سموم وخدمات واستفاده ازدانش کارشناسان برای بهره گیری هرچه بهتر مددجویان بخصوص در مناطق محروم نهایت تلاش خود را بکار می گیرد.

وی افزود: این سازمان آمادگی دارد هرتعداد متقاضی واجد شرایط استفاده از تسهیلات بخش کشاورزی که از طرف کمیته امداد معرفی شوند را در اولویت بررسی ومعرفی به بانکهای عامل برای دریافت تسهیلات لازم قرار دهد.