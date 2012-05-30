جوانان برتر کردستانی معرفی و تجلیل می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد عبداللهی در نخستین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان استان کردستان با بیان این مطلب اظهار داشت: این جشنواره در راستای معرفی الگوهای هویت آفرین و فراهم کردن و همچنین شناساندن زمینه های رشد اقتصادی، فرهنگی و علمی جوانان ایرانی و حضور گسترده تر آنها در مسیر توسعه و استقلال کشور برنامه ریزی شده است .

وی افزود: این جشنواره هرساله همزمان در دیگر استان های کشور مصادف با هفته جوان و با حضور گسترده جوانان مستعد و انقلابی برگزار می شود و جوانان برتر در حوزه های مختلف معرفی و از آنها تجلیل می شود.

مدیر کل ورزش و جوانان استان کردستان ادامه داد: ستاد استانی ساماندهی امور جوانان استان کردستان زیر نظر ساماندهی شورای عالی جوانان و ستاد ملی ساماندهی امور جوانان تشکیل شده است و در راستای خدمت رسانی به جوانان موفق و کوشا در استان انجام وظیفه می کند.

وی گفت: زمینه سازی برای بروز تقویت جایگاه ایمان در زندگی جوانان، ارتقا سطح ارزش های متعالی و روحیه فداکاری و ایثار در نسل جوان، زمینه سازی برای تقویت خلاقیت و افزایش نشاط اجتماعی و امید به آینده جوانان از اهم اهداف برگزاری این جشنواره است .

عبدالهی بیان کرد: حمایت از فعالیت های هویت آفرین متناسب با شاخص های ایرانی و اسلامی، شناسایی جوانان مستعد و توانمند و برنامه ریزی مناسب برای سازماندهی آنان و ارزش نهادن به اندیشه های سازنده جوانان در تمامی عرصه ها از دیگر اهداف این جشنواره به شمار می رود.

وی از دستگاه های اجرایی استان کردستان خواست تا همکاری بیشتری برای شناسایی جوانان برتر و مستعد و معرفی به این جشنواره به عمل آورند تا در زمینه برگزاری جشنواره بتوانیم یکی از استان های برتر در این زمینه باشیم .

مدیر کل ورزش و جوانان استان کردستان راه اندازی سامانه اطلاع رسانی جشنواره و برگزاری نمایشگاه را از دیگر برنامه های اجرای پیش بینی شده در طول برگزاری جشنواره برشمرد .

وی بر لزوم همکاری و مشارکت گسترده دستگاه های متولی در اجرای برنامه های اوقات فراعت در ایام تعطیلات تابستان تاکید کرد و افزود: زمینه سازی برای رشد شخصیت و شکل گیری هویت جوانان با تقویت باورهای دینی، اخلاقی و اسلامی باید سرلوحه برنامه های استان قرار گیرد تا از این طریق جوانان بتواند به عنوان عنصر فعال، خلاق و پویا در جریان هویت یابی خود به ایفای نقش بپردازد .