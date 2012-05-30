ایران میزبان غیر رسمی مسابقات!/ حضور ناظر فیفا در سالن

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به امارات، دیدار تیم‌های ملی فوتسال ایران و تایلند امروز چهارشنبه در سالن شیخ راشد بن مکتوم دبی امارات برگزار شد که حاشیه‌های این مسابقه را در زیر می‌خوانید:

* ورزشگاه محل برگزاری دیدار ایران و تایلند امروز در حالی تغییر کرد که سالن "شیخ راشد بن مکتوم" کاملا به سالن "شیخ سعید بن مکتوم" محل انجام دیدار ایران با ازبکستان در روز سه‌شنبه است و تنها صندلی‌های این سالن زرد بوده، درحالیکه صندلی‌های ورزشگاه روزگذشته سبز بود.

* علی طاهری مدیرعامل و علیرضا افضل سرمربی باشگاه گیتی پسند، علی‌اکبر ابرقویی‌نژاد عضو هیئت رئیسه سازمان لیگ، ناظم الشریعه یکی از مربیان فوتسال و نمایندگان کنسولگری ایران در شهر دبی، در سالن حضور دارند.

* تعداد ایرانی‌های حاضر در ورزشگاه محل برگزاری مسابقه 3 برابر تماشاگران تایلندی است و آنها در اکثر دقایق مسابقه تیم ایران را تشویق می‌کنند. حمایت خوب ایرانی‌ها از بازی‌‎های ایران باعث شده مسئولان برگزاری مسابقات و تیم‌‎های دیگر ایران را میزبان غیر رسمی رقابتها بنامند.

* پیش از آغاز مسابقه بازیکنان ایران حلقه اتحاد زدند که در این هنگام تماشاگران به شدت شمسایی را تشویق کردند.

* با همت کمیته فرهنگی فدراسیون فوتبال، تعدادی از مشوقان به امارات رفته و حضور آنها باعث نظم بیشتری در تشویق تیم ایران در دیدار با تایلند شده است. مشوقانی که از ایران اعزام شده اند برای تشویق اعضای تیم ملی سنگ تمام گذاشتند.

* ناظران فیفا هم که بطور مستقیم برگزاری مسابقات را زیر نظر گرفته‌اند، امروز هم در سالن حضور دارند.

* وحید شمسایی پس از به ثمر رساندن گل نخست تیم ایران، خوشحالی بسیار جالبی را از خود نشان داد. وی با حضور در کنار نیمکت ایران خوشحالی‌اش را با سایر بازیکنان تقسیم کرد.