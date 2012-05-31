دزد امضای دادستان روانه زندان شد/ ارسال 100هزار شکایت از ادارات دولتی به دیوان

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته قضایی که گذشت دادگاه فسادمالی و دادگاه اختلاس اخبار رسانه ها را تحت الشعاع خود قرار داد به نحوی که تیتر داغ رسانه ها و جرائد از اعترافات داغ و جنجالی خواهر زاده «الف. م» و مه آفرید خسروی اشباع شد.

ولی در میان اخبار قضایی مسئولان قول و وعیدهایی دادند که در نوع خود جالب بود. به عنوان مثال غلامحسین اسماعیلی رئیس سازمان زندان‌ها درباره تمهیدات اندیشیده شده برای ارتقای امنیت خودروهای اعزام و بدرقه متهمان توسط این سازمان به مذاکره با شرکت ایران‌خودرو اشاره کرد و گفت: با این شرکت مذاکراتی داشتیم و گروهی را مستقر کردیم تا خودروی ویژه را برای این کار طراحی کنند.

1300 روز گذشت/ بخشنامه الزام استفاده قضات از شال روی زمین ماند



حدود 1300 روز قبل رئیس قوه قضائیه وقت بخشنامه‌ای ابلاغ کرد که بر اساس آن تمامی قضات دادگاهها و دادسراها باید هنگام قضاوت شال رنگی بر گردن آویزان می‌کردند اما این بخشنامه را تنها برخی قضات اجرا کردند و کم کم از دستور کار آنها خارج شد. این گزارش در حالی منتشر شده است که در دادگاه فسادمالی حتی قاضی سراج هم از شال قضات استفاده نکرده و بسیاری از مسئولان قضایی هم می گویند دوست ندارند به این بخشنامه عمل کنند.

ادعای کانون وکلا/ لایحه جامع وکالت احکام قضایی را بی اعتبار می‌کند



این هفته علی مندلی پور رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلا دادگستری ایران با انتقاد از قوه قضائیه به دلیل یکسویه نوشتن لایحه جامع وکالت گفت: ما نسبت به این لایحه اعتراض داریم و نامه ای به سران سه قوه نوشتیم تا کمیسیونی 9 نفره این لایحه را تدوین کنند. همچنین نامه ای به روسای سه قوه نوشتیم تا با تشکیل کمیته ای ویژه بتوانیم لایحه ای درست و قانونی تنظیم کنیم.



آخرین وضعیت پرونده سعید مرتضوی و بقایی در دیوان عدالت



محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت در مورد شکایت نمایندگان به دیوان مبنی بر انتصاب سعید مرتضوی در تامین اجتماعی گفت: این پرونده باید در کمیسیون مربوطه بررسی شود که پرونده وارد کمیسیون شده است. وقتی کمیسیون به نتیجه رسید پرونده وارد هیئت عمومی دیوان شده تا در مورد آن تصمیم گیری شود. اینکه می گویند تنها دیوان باید در مورد پرونده سعید مرتضوی تصمیم گیری کند صحیح نیست زیرا تمام روند رسیدگی به پرونده در اختیار ما نیست و باید بین طرفین تبادل لایحه انجام شود که این مراحل زمان می برد.

رئیس دیوان عدالت اداری در مورد موضوع پرونده بقایی گفت: این پرونده هم همچنان در روند رسیدگی قرار دارد.

آیین نامه مرجع کنوانسیون حقوق کودک ابلاغ شد

مظفر الوندی دبیر مرجع کنوانسیون حقوق کودک گفت: آیین نامه اجرایی کنوانسیون حقوق کودک بهمن ماه سال گذشته به اتمام و تصویب نهایی رسید و قرار شد رئیس جمهور پس از تائید ابلاغ کند که خرداد ماه توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد. همچنین تا کنون دو گزارش از آخرین وضعیت حقوق کودک در ایران به سازمان ملل ارائه شده و گزارش سوم تا نیمه نخست سال جاری به سازمان ملل ارائه می شود.



آخرین خبرها از خانه سینما در دستگاه قضا



در آخرین روزهای هفته خبری آمد که فرماندهی ناجا دستور پلمپ خانه سینما را صادر کرده هر چند تائید یا تکذیبش نیامد ولی علی اکبر بختیاری مدیرکل دفتر حوزه ریاست دیوان عدالت اداری در پاسخ به اینکه شنیده شده فرماندهی نیروی انتظامی دستور پلمپ خانه سینما را صادر کرده است گفت: این خبر اگر هم صحت داشته باشد ارتباطی با دیوان عدالت ندارد. رای دیوان عدالت همانی است که هیئت عمومی صادر کرد. البته هیئت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی رای جدیدی را صادر کرده است. اگر خانه سینما به این رای اعتراض کند دوباره پرونده جدیدی در دیوان مفتوح می شود.

دزد امضای دادستان روانه زندان شد

حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای دادستان کل کشور درباره فردی که در شیراز امضایش را جعل کرده بود اظهار داشت: آن فردی که در شیراز اقدام به جعل امضای من کرده بود دستگیر و محکوم شد. وی ادامه داد: من از ایشان شکایتی نکردم و بر اساس قانون، دادستانی وارد شد که با حکم دادگاه این متهم محکوم به زندان شده است.

ارسال 100هزار شکایت از ادارات دولتی به دیوان



حجت الاسلام منتظری رئیس دیوان عدالت اداری گفت: در سال 90، بالغ بر 110 هزار شکایت از ادارات دولتی به دیوان عدالت اداری رسید که این رقم نسبت به سال پیش از آن افزایش یافته است.

مرگ سالانه بیش از 3 هزار نفر به علت سوء مصرف مواد

حسین ذبحی معاون قضایی دادستان کل کشور با بیان اینکه 45 درصد زندانیان کشور مربوط به مواد مخدر است گفت: سالانه بیش از 3 هزار نفر به علت سوء مصرف مواد می‌میرند.

کیفرخواست مرتضوی تا اویل تیرماه صادر می‌شود

این هفته محمد کامرانی پدر یکی از قربانیان حادثه کهریزک از صدور کیفر خواست برای سعید مرتضوی توسط دادگاه تا اویل ماه آینده خبر داد.