به گزارش خبرگزاری مهر، شورای نگهبان با صدور بیانیه‌ای سالگرد عروج ملکوتی حضرت امام خمینی(ره) و قیام پانزدهم خرداد 42 را تسلیت گفت که متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

بسم رب الشهداء و الصدیقین

انا لله و انا الیه راجعون

نیمه خرداد، یادآور آغاز قیام ملتی مؤمن و انقلابی است که با لبیک به رهبر فقیه و فرزانه خود، "بیداری اسلامی" در برابر طاغوت را نوید داد و اراده‌های خویش را برای درهم شکستن کاخ فرعونیان رژیم ستم‌شاهی مستحکم ساخت.

این قیام گرچه در آغاز به وحشیانه‌ترین صورت سرکوب شد اما خون شهیدان گلگون‌کفن، از جوش و خروش نایستاد و چون دریایی خروشان، رژیم منحوس پهلوی را در بر گرفت و با مقاومت و پایداری ملت ایران در راهی که امام و مقتدایشان ترسیم می‌کردند، انقلاب اسلامی ایران به پیروزی رسید.

نیمه خرداد، همچنین یادآور به سوگ نشستن ملت ایران، در غم فراق بنیانگزار انقلاب اسلامی و آغازگر نهضت عظیم بیداری اسلامی است. اما با وجود گذشت 23 سال است از عروج ملکوتی آن بزرگوار، ملت مسلمان ایران همچنان استوار و سرافراز ایستاده است و بر تحقق آرمان‌های شهدای قیام 15 خرداد پافشاری می‌کند و امیداور است پرچم اسلام ناب محمدی(ص) بر تمام قلل رفیع جهان، به اهتزاز درآید.

اکنون در حالی که هنوز نیم قرن از آغاز نهضت عاشورایی حضرت امام خمینی(ره) و قیام 15 خرداد سال 1342 نگذشته است، آرمان شهدای 15 خرداد در متن بیداری اسلامی شنیده می‌شود و ملت‌های مظلوم بحرین، فلسطین، مصر، یمن، عربستان و دیگر بلاد اسلامی، صف آرایی خویش در برابر فرعون‌ها و طاغوتهای وابسته به استکبار جهانی را با خون شهدای مطهرشان، تضمین کرده‌اند.

شورای نگهبان ضمن عرض تسلیت به مناسبت سالروز قیام خونین 15 خرداد و رحلت جانسوز امام خمینی(ره) و تجدید بیعت با رهبر فرزانه انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای (مدظله العالی)، بار دیگر همراه با ملت مسلمان ایران، با آرمانهای امام خمینی(ره) و شهدای انقلاب اسلامی، تجدید میثاق کرده و از خداوند متعال، پیروزی همه مستضعفان و ستمدیدگان در برابر مستکبران را از خداوند متعال مسئلت می‌کند.