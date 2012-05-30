  1. استانها
۱۰ خرداد ۱۳۹۱، ۱۷:۲۱

جهانبخشی در گفتگو با مهر:

لزوم تثبیت جایگاه روابط عمومی ها/ مدیران روابط عمومی مشاوران مسئولان می شوند

قدس - خبرگزاری مهر: فرماندار قدس بر رفع خلا اطلاع رسانی در ادارات این شهرستان تاکید کرد و گفت: در این زمینه باید جایگاه روابط عمومی ها در ادارات تثبیت شود.

علی جهانبخشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بنا به پیشنهاد هیئت رئیسه شورای هماهنگی روابط عمومی های شهرستان قدس، نسبت به رفع خلا آموزشی اعم از نگارش اداری، خبرنویسی و گزارش نویسی اقدامات لازم انجام می شود.

وی افزود: در این زمینه مقرر شده است که با توجه به اهمیت شرح وظایف روابط عمومی در ادارات و عضویت هریک از مدیران روابط عمومی ها در مجمع روابط عمومی های شهرستان، هرگونه جابجایی و یا لغو حکم مدیران روابط عمومی با هماهنگی قبلی صورت پذیرد.

جایگاه مدیران روابط عمومی در قدس تثبیت می شود

این مسئول عنوان کرد: همچنین طی مکاتبه ای با مسئولین زیربط در استانداری تهران، شرایط تثبیت جایگاه هریک از مسئولان روابط عمومی ادارات فراهم می شود.

جهانبخشی ادامه داد: مدیران روابط عمومی هریک از دستگاه های مستقر در شهرستان طی حکمی از سوی عالی ترین مقام دستگاه به عنوان مشاور و مسئول روابط عمومی ها منصوب می شوند.

اختصاص تجهیزات مطلوب به حوزه روابط عمومی ادارات

فرماندار شهرستان قدس یادآور شد: با توجه به تشریح وضعیت موجود روابط عمومی های ادارات از نظر تعداد نیروهای کارشناس و تجهیزات در اختیار مقرر شده است با محوریت بازرسی فرمانداری بررسی اجمالی و گزارشی کامل از این مهم تهیه تا جهت برنامه ریزی آتی و تامین بودجه لازم ویژه حوزه روابط عمومی ها اقدامات لازم انجام شود. 

