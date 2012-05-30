  1. استانها
  2. کردستان
۱۰ خرداد ۱۳۹۱، ۲۱:۲۱

کوشا خبرداد:

19 استان در دومین جشنواره ملی توت فرنگی کردستان حضور دارند

سنندج - خبرگزاری مهر: دبیر دومین جشنواره ملی توت فرنگی کردستان گفت: پس از فراخوان و فراهم شدن مراحل مقدماتی برگزاری دومین جشنواره ملی توت فرنگی 19 استان برای حضور در این جشنواره اعلام آمادگی کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله کوشا بعد از ظهر چهارشنبه در دومین جشنواره ملی توت فرنگی در سنندج افزود: دومین جشنواره ملی توت فرنگی امسال با استقبال چشمگیری رو به رو شد و علاوه بر کردستان 18 استان دیگر نیز در این جشنواره شرکت کردند.

وی اظهار داشت: استان های البرز، ایلام، مازندران، گیلان، همدان، گلستان، کرمان، خوزستان، کرمانشاه، قزوین، زنجان، آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، کهکیلویه و بویراحمد، تهران، چهار محال و بختیاری، لرستان و کردستان 19 استان شرکت کننده در دومین جشنواره ملی توت فرنگی هستند.

دبیر دومین جشنواره ملی توت فرنگی کردستان در ادامه به اهداف عمومی این جشنواره اشاره کرد و ادامه داد: شناخت نیازهای آموزشی ترویجی تولییدکنندگان، کسب اطلاعات در مورد فرآیند تولید محصولات، ارائه اطلاعات جدید و به هنگام به مولدان، تبادل اطلاعات و تجارب درباره فرآیند تولید و توریج دانش و یافته های جدید از جمله اهداف عمومی این جشنواره هستند.

کوشا در بخش دیگری از سخنان خود به اهداف اختصاصی دومین جشنواره ملی توت فرنگی کردستان اشاره کرد و گفت: معرفی و توسعه ارقام تجاری پر محصول با ماندگاری بالا و ترویج انواع سیستم های کاشت به منظور افزایش تولید و کاهش هزینه ها از مهمترین اهداف این جشنواره است.

وی همچنین آشنایی توت فرنگی کاران با روش های مناسب بسته بندی و ایجاد انگیزه در کشاورزان برای تولید بیشتر و بهتر این محصول، معرفی قابلیت های این محصول برای جلب توجه سرمیه گذاران در بخش صنایع تبدیلی و جلب توجه مسئولان کشوری به این محصول را از دیگر اهداف اختصاصی دومین جشنواره ملی توت فرنگی کردستان عنوان کرد.

دبیر دومین جشنواره ملی توت فرنگی کردستان افزود: قدردانی از توت فرنگی کاران برتر کشور، ایجاد روحیه خودباوری در تولیدکنندگان، فراهم آوردن زمینه رقابت سالم جهت ارتقا کمی و کیفی محصولات و آشنایی تولیدکنندگان و مراجع علمی و دانشگاه ها با مشائل علمی جدید و روز دنیا از جمله اهداف برگزاری این جشنواره است.

کوشا اظهار داشت: آشنایی تولیدکنندگان و مراجع علمی و دانشگاه ها با مسائل و مشکلات موجود در تولید بازاریابی، به نمایش گذاشتن ظرفیت ها و توان موجود در زمینه تولید این محصول در سطح استان و کشور، ایجاد زمینه لازم برای به دست آوردن بازارهای جدید و افزایش صادرات، جذب سرمایه گذارهای خارجی و داخلی و جذب گردشگران داخلی و خارجی و رونق اقتصادی استان را از دیگر اهداف اختصاصی دومین جشنواره ملی توت فرنگی کردستان دانست.

دومین جشنواره ملی و اولین همایش توت فرنگی با حضور نماینده ولی فقیه، استاندار، مدیران کل ادارت دولتی، تولیدکنندگان فرآورده های توت فرنگی، کشاورزان و تولیدکنندگان نمونه به میزبانی استان کردستان به مدت دو روز در سنندج در حال برگزاری است.

کد خبر 1616277

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها