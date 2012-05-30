19 استان در دومین جشنواره ملی توت فرنگی کردستان حضور دارند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله کوشا بعد از ظهر چهارشنبه در دومین جشنواره ملی توت فرنگی در سنندج افزود: دومین جشنواره ملی توت فرنگی امسال با استقبال چشمگیری رو به رو شد و علاوه بر کردستان 18 استان دیگر نیز در این جشنواره شرکت کردند.

وی اظهار داشت: استان های البرز، ایلام، مازندران، گیلان، همدان، گلستان، کرمان، خوزستان، کرمانشاه، قزوین، زنجان، آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، کهکیلویه و بویراحمد، تهران، چهار محال و بختیاری، لرستان و کردستان 19 استان شرکت کننده در دومین جشنواره ملی توت فرنگی هستند.

دبیر دومین جشنواره ملی توت فرنگی کردستان در ادامه به اهداف عمومی این جشنواره اشاره کرد و ادامه داد: شناخت نیازهای آموزشی ترویجی تولییدکنندگان، کسب اطلاعات در مورد فرآیند تولید محصولات، ارائه اطلاعات جدید و به هنگام به مولدان، تبادل اطلاعات و تجارب درباره فرآیند تولید و توریج دانش و یافته های جدید از جمله اهداف عمومی این جشنواره هستند.

کوشا در بخش دیگری از سخنان خود به اهداف اختصاصی دومین جشنواره ملی توت فرنگی کردستان اشاره کرد و گفت: معرفی و توسعه ارقام تجاری پر محصول با ماندگاری بالا و ترویج انواع سیستم های کاشت به منظور افزایش تولید و کاهش هزینه ها از مهمترین اهداف این جشنواره است.

وی همچنین آشنایی توت فرنگی کاران با روش های مناسب بسته بندی و ایجاد انگیزه در کشاورزان برای تولید بیشتر و بهتر این محصول، معرفی قابلیت های این محصول برای جلب توجه سرمیه گذاران در بخش صنایع تبدیلی و جلب توجه مسئولان کشوری به این محصول را از دیگر اهداف اختصاصی دومین جشنواره ملی توت فرنگی کردستان عنوان کرد.

دبیر دومین جشنواره ملی توت فرنگی کردستان افزود: قدردانی از توت فرنگی کاران برتر کشور، ایجاد روحیه خودباوری در تولیدکنندگان، فراهم آوردن زمینه رقابت سالم جهت ارتقا کمی و کیفی محصولات و آشنایی تولیدکنندگان و مراجع علمی و دانشگاه ها با مشائل علمی جدید و روز دنیا از جمله اهداف برگزاری این جشنواره است.

کوشا اظهار داشت: آشنایی تولیدکنندگان و مراجع علمی و دانشگاه ها با مسائل و مشکلات موجود در تولید بازاریابی، به نمایش گذاشتن ظرفیت ها و توان موجود در زمینه تولید این محصول در سطح استان و کشور، ایجاد زمینه لازم برای به دست آوردن بازارهای جدید و افزایش صادرات، جذب سرمایه گذارهای خارجی و داخلی و جذب گردشگران داخلی و خارجی و رونق اقتصادی استان را از دیگر اهداف اختصاصی دومین جشنواره ملی توت فرنگی کردستان دانست.

دومین جشنواره ملی و اولین همایش توت فرنگی با حضور نماینده ولی فقیه، استاندار، مدیران کل ادارت دولتی، تولیدکنندگان فرآورده های توت فرنگی، کشاورزان و تولیدکنندگان نمونه به میزبانی استان کردستان به مدت دو روز در سنندج در حال برگزاری است.