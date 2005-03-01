پذيرش دانشجوي پولي از ظرفيت اصلي دانشگاه ها نخواهد كاست // تعداد دوره هاي مشترك با دانشگاه هاي خارجي محدود خواهد بود

دكتر جعفر توفيقي در گفت و گوي اختصاصي با خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر"، ضمن بيان اين مطلب افزود : پذيرش دانشجو با اخذ شهريه در دانشگاه هاي كشور هرگز به معني كاهش ظرفيت دانشگاه ها نخواهد بود بلكه اين امر يك نوع ظرفيت سازي است براي كساني كه واقعا استعداد ورود به دانشگاه ها را دارند اما به دليل رقابت سنگين در كنكور توانايي ورود به دانشگاه را پيدا نكرده اند.

وي تصريح كرد : پذيرش از طريق كنكور سراسري همچنان به قوت خود باقيست و هيچ تصميمي مبني بر كاهش ظرفيت اصلي دانشگاه ها وجود ندارد. باز هم تاكيد مي كنم دانشجوياني كه از طريق پرداخت شهريه وارد دانشگاه ها مي شوند، خارج از ظرفيت اصلي دانشگاه ها پذيرش مي شوند و از جمعيت دانشجوياني كه از طريق كنكور سراسري وارد دانشگاه هاي مي شوند كاسته نخواهد شد. ضمن اينكه ظرفيت ورودي دانشگاه ها در سال هاي آينده و در طول برنامه چهارم توسعه افزايش مي يابد و اين افزايش در دوره هاي تحصيلات تكميلي محسوس تر خواهد بود.

وزير علوم، تحقيقات و فناوري يادآور شد : روابط بين المللي دانشگاه هاي كشور و پذيرش دانشجو با مشاركت دانشگاه هاي خارجي مدنظر است و دانشگاه ها براي تعهد به اين امر با دانشگاه هاي خارجي دوره هاي مشترك ايجاد كرده اند. البته تعداد دوره هايي كه با مشاركت دانشگاه هاي خارج از كشور ايجاد مي شوند و به پذيرش دانشجو با اخذ شهريه اقدام مي كنند محدود خواهد بود.