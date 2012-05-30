آغاز به کار اتاق های رشد مشاغل خانگی بانوان در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر ، صدیقه جدیدی بعد از ظهر امروز چهارشنبه در جلسه توسعه مشاغل خانگی استانداری با اعلام شروع به کار اتاق های رشد مشاغل خانگی تبریز افزود : شهرداری تبریز اقدام به برگزاری کلاس های مشاغل خانگی در تبریز کرده که با این کار هم از مشاغل خانگی بانوان حمایت می کند و هم زمینه را برای خلاقیت، نوآوری و ابتکار در بین بانوان شاغل فراهم می کند.



وی افزود : از مزایای شرکت در این دوره ها این است که بانوان شرکت کننده علاوه بر اینکه با اصول بازار کار آشنا می شوند در ضمن می توانند بدین طریق فروش محصولات خود را افزایش دهند.



وی با بیان این مطلب که 50 درصد جامعه را بانوان تشکیل می دهند گفت: برنامه ریزی برای شکوفایی استعدادهای بانوان امری مهم و ضروری است تا با این روش به نوعی بتوانیم زمینه فعالیت اقتصادی آنان را فراهم کنیم.



گفتنی است ، نخستین دوره اتاقهای رشد مشاغل خانگی در خانه سلامت تلاش با حضور 15 نفر از زنان شاغل شروع به کار کرد.