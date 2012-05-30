لزوم تصویب قوانین در خصوص فعالیت نیمه وقت زنان

به گزارش خبرنگار مهر ، زهره سادات لاجوردی ظهر امروز چهارشنبه در همایش جنبش بیداری اسلامی و شبکه اجتماعی سازمان های مردم نهاد که در محل استانداری اذربایجان شرقی برگزار شد گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای اخیرا در نشست راهبردی که با موضوع زنان و خانواده تشکیل شد به صراحت اظهار داشتند که با اشتغال زنان دوشادوش مردان کاملآ موافقند به شرط آن که فعالیت ایشان همراه با رعایت اصول اسلامی باشد و از مسئولیت اصلی خود که رسیدگی به همسر و فرزندان است غافل نشوند.

وی در ادامه سخنان خود گفت :رعایت حریم زن و مرد باعث حفظ و تداوم بنیان خانواده می شود که در غیر این صورت جامعه اسلامی ما از این منظر هیچ تفاوتی با یک نظام سکولار نخواهد داشت.

وی در ادامه سخنان خود از اضافه کردن پسوند خانواده به دفتر امور زنان ریاست جمهوری ،تشکر و قدر دانی کرده و ابراز داشت دولت نهم و دهم نگاه متفاوتی نسبت به دو دولت پیشین به بحث خانواده داشته است.

وی در پایان سخنان خود ابراز داشت :هم اکنون که شاهد نابسامانی های زیادی در حوزه خانواده و امور زنان در جامعه هستیم به نوعی تقصیر دولت های پیشین است که فقط می خواستند مشارکت زنان در جامعه افزایش یابد بدون اینکه به آسیب های ناشی از آن در جامعه و مخصوصا در خانواده باشند.