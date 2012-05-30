اسکان 175 هزار زائر امام(ره) در شهرستانهای تهران/ اعزام کاروانهای پیاده به حرم

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامرضا بوربورثانی بعدازظهر چهارشنبه در نشست خبری در جمع خبرنگاران به مناسبت بیست و سومین سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) افزود: هفت شهرستان استان تهران که به حرم مطهر امام راحل نزدیکتر هستند، میزبان زائران استانهای خراسان جنوبی، ایلام، فارس، سیستان و بلوچستان، کهکیلویه و بویراحمد، کرمان، گلستان، هرمزگان، آذربایجان شرقی و سمنان هستند.

وی از برگزاری جلسات مختلف برای هماهنگی بیشتر برای استقبال از زائران در ستاد قرارگاه شهید فهمیده خبر داد و اظهار داشت: در تمامی نواحی بسیج شهرستانهای استان تهران نیز ستادهای ارتحال با حضور فرمانداران، شهرداران و مسئولان شهری برای خدمات رسانی بهتر و شایسته به زائران فعال شده است.

این مسئول ادامه داد: نواحی بسیج شهرستانهای این استان نیز تا کنون برنامه های مختلفی با موضوع امام راحل شامل شب شعر، دعای کمیل، نمایشگاه عکس از دستاوردهای انقلاب اسلامی برگزار کرده اند.

اعزام کاروانهای پیاده به حرم امام(ره)

وی با بیان اینکه کاروان پیاده از همه شهرهای استان تهران به سمت حرم مطهر امام راحل حرکت خواهد کرد، افزود: برنامه ریزی برای استقبال از زائرانی که از سایر استانهای کشور پیاده به سمت حرم مطهر حرکت کرده اند، نیز انجام شده است.

اعزام 100 هزار زائر از شهرهای استان تهران به حرم

جانشین سپاه سیدالشهدا(ع) استان تهرن از اعزام یکصد هزار نفر زائر از شهرهای استان تهران به حرم مطهر خبر داد و گفت: این تعداد زائر از 15 شهر که نواحی سپاه سیدالشهدا(ع) استان تهران در آن مستقر است، برای شرکت در مراسم ارتحال اعزام خواهند شد.

بیمارستانها و اورژانس آماده خدمت رسانی است

وی همچنین آماده سازی محل اسکان زائران مانند مدارس و ورزشگاه و توجه به بهداشت این اماکن با نظارت بهداری سپاه سیدالشهدا (ع) را از دیگر برنامه های سپاه استان تهران ذکر کرد و گفت: از روز 12 خردا ماه تمامی بیمارستانها، اورژانسها، درمانگاهها، آمبولانسها آماده خدمات رسانی به زائران هستند تا میزبان خوبی برای زائران حرم مطهر امام راحل باشیم.

بوربور ثانی ادامه داد: در طول مدت اسکان زائران حرم مطهر امام خمینی (ره) برنامه های مختلفی از جمله مسابقات فرهنگی، نمایشگاه عکس و کتاب برای زائران در محل اسکان برگزار خواهد شد.

به گفته وی، از روز 12 خرداد ماه که زائران به استان تهران می رسند، آمادگی کامل برای اسکان و زائران این عزیزان فراهم است.

رژه 300 موتور سوار در روز 12 خردادماه

جانشین سپاه سیدالشهدا(ع) استان تهرن همچنین از انجام رژه 300 موتور سوار در روز 12 خردادماه خبر داد و افزود: موتور سواران مسیر 13 کیلومتری ری تا حرم مطهر را طی خواهند کرد و پس از تجمع در ضلع شمالی حرم امام خمینی (ره) در مراسمی با آرمانهای بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی تجدید بیعت خواهیم کرد.