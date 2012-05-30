به گزارش خبرنگار مهر، محمد عبادی ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اعلام خبر برگزاری محفل انس با قرآن در قم گفت: در این محفل نورانی که شنبه شب، ۱۳ خردادماه در مسجد سلماسی برگزار خواهد شد و محمدحسین سعیدیان از قراء بینالمللی ایران و حجتالاسلام محمدامیر توحیدی از قراء بینالمللی افغانستان به تلاوت کلام الله مجید خواهند پرداخت.
وی بیان کرد: این برنامه بهمناسبت سالگرد ارتحال ملکوتی خورشید جماران و از سوی حامیان قرآن و اهل بیت (ع) در مسجد سلماسی، محل تدریس امام خمینی (ره) برگزار میشود.
عبادی با بیان اینکه این محفل با حضور قاریان دو کشور همزبان وهم دین یعنی ایران و افغانستان برگزار میشود ابراز امیدواری کرد این گونه محافل باعث نزدیکی بیشتر دو کشور اسلامی شود.
عبادی با بیان اینکه اشتراکات اسلامی دشمن مشترک ایجاد میکند اظهار کرد: صوت زیبای قرآن و محتوای عالی قرآنی موجب رشد جامعه قرآنی در سطح بینالمللی و تقویت مقابله با جبهه استکبار از طریق متحدترکردن مسلمانان است.
معاون فرهنگی مسجد سلماسی با بیان اینکه امام خمینی(ره) تنها متعلق به مردم یک کشور نیست و در قلب همه مسلمانان جهان جای دارد عنوان کرد: این مرد بزرگ و فقیه متعلق به همه ملت هاست و مسلمانان جهان ایران را با نام امام و رهبری میشناسند.
عبادی با بیان اینکه امروزه در برخی از کشورهای اسلامی مردم نام فرزندان خود را روحالله میگذارند اظهار کرد: بیداری اسلامی که امروز منطقه را در برگرفته است به علت شخصیت بزرگ امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی است و راه و منش امام با وجود اینکه ایشان در میان ما نیست زنده است.
وی با اشاره به برگزاری محفل قرآنی گفت: در پایان این محفل جوایزی نیز به برگزیدگان مسابقه فرهنگی محفل از سوی استادان حجج الاسلام فقیهی و مرتضوی لنگرودی از مدرسان حوزه علمیه اهدا خواهد شد.
