۱۰ خرداد ۱۳۹۱، ۱۷:۴۵

باحضورقاریان ایران و افغانستان

محفل انس با قرآن در قم برگزار می‌شود

قم - خبرگزاری مهر: مسئول فرهنگی مسجد سلماسی گفت: محفل انس با قرآن کریم با حضور قاریان ایران و افغانستان و به‌ مناسبت سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره)، ۱۳ خردادماه در قم برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد عبادی ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اعلام خبر برگزاری محفل انس با قرآن در قم گفت: در این محفل نورانی که شنبه شب، ۱۳ خردادماه در مسجد سلماسی برگزار خواهد شد و محمدحسین سعیدیان از قراء بین‌المللی ایران و حجت‌الاسلام محمدامیر توحیدی از قراء بین‌المللی افغانستان به تلاوت کلام الله مجید خواهند پرداخت.

وی بیان کرد: این برنامه به‌مناسبت سالگرد ارتحال ملکوتی خورشید جماران و از سوی حامیان قرآن و اهل بیت (ع) در مسجد سلماسی، محل تدریس امام خمینی (ره) برگزار می‌شود.

عبادی با بیان اینکه این محفل با حضور قاریان دو کشور هم‌زبان و‌هم دین یعنی ایران و افغانستان برگزار می‌شود ابراز امیدواری کرد این گونه محافل باعث نزدیکی بیشتر دو کشور اسلامی شود.

عبادی با بیان اینکه اشتراکات اسلامی دشمن مشترک ایجاد می‌کند اظهار کرد: صوت زیبای قرآن و محتوای عالی قرآنی موجب رشد جامعه قرآنی در سطح بین‌المللی و تقویت مقابله با جبهه استکبار از طریق متحدترکردن مسلمانان است.

معاون فرهنگی مسجد سلماسی با بیان اینکه امام خمینی(ره) تنها متعلق به مردم یک کشور نیست و در قلب همه مسلمانان جهان جای دارد عنوان کرد: این مرد بزرگ و فقیه متعلق به همه ملت هاست و مسلمانان جهان ایران را با نام امام و رهبری می‌شناسند.

عبادی با بیان اینکه امروزه در برخی از کشورهای اسلامی مردم نام فرزندان خود را روح‌الله می‌گذارند اظهار کرد: بیداری اسلامی که امروز منطقه را در برگرفته است به علت شخصیت بزرگ امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی است و راه و منش امام با وجود اینکه ایشان در میان ما نیست زنده است.

وی با اشاره به برگزاری محفل قرآنی گفت: در پایان این محفل جوایزی نیز به برگزیدگان مسابقه فرهنگی محفل از سوی استادان حجج الاسلام فقیهی و مرتضوی لنگرودی از مدرسان حوزه علمیه اهدا خواهد شد.

