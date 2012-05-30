روکش 500 کیلومتر راه روستایی استان تهران تا هفته دولت به پایان می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، فریبرز واحدی بعدازظهر چهارشنبه در گردهمایی سراسری مدیران راهداری کشور که در آبعلی برگزار شد، با اشاره به تعطیلات تابستانی و افزایش سفرها بر استفاده از تکنیکهای آرام سازی ترافیک، مدیریت سرعت و اقدامات مؤثر بر روی نقاط پرحادثه در زمانهای مشخص و افزایش سطح این سفرهای تابستانی تأکید کرد.

فعالیت کارگروهی منسجم در حوزه راهداری استان تهران

این مسئول افزود: کارگروهی منسجم، برنامه ریزی شده و با هدف گذاریهای منطبق بر اهداف سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در سال 91 را در رأس کار قرار داده ایم.

وی از کاهش 29.3 درصدی تلفات تصادفات در راههای برون شهری و روستایی استان تهران در سال 91 خبرداد و بیان کرد: ایجاد سطح سرویس ایمن و هموار و افزایش رضایتمندی در شبکه حمل و نقل از اهداف اصلی این اداره کل است.

واحدی با تأکید بر هدفگذاری روکش 100 کیلومتری از راههای اصلی، روستایی و شریانی استان تهران در سال 91 ادامه داد: با توجه به افزایش قیمت قیر، استفاده از فناوریهای نوین و روکشهای حفاظتی جدید و به روز دنیا را امسال عملیاتی خواهیم کرد.

وی با ابراز رضایت از روکش 280 کیلومتر از راههای روستایی استان تهران از ابتدای سال 91 تاکنون گفت: راههای استان تهران تا پایان سال 91 تفاوت محسوسی با سال 90 خواهد داشت.

واحدی اضافه کرد: با راه اندازی فاز دوم مرکز مدیریت راههای استان در سال 91، این مرکز به مقر فرماندهی عملیات جاده ای و خدمات رسانی تبدیل می شود.