وكلا در اثبات عدالت نقش موثري دارند

به گزارش خبرگزاري مهر در يك نشست مشترك روساي كانون وكلاي دادگستري آنكارا و ايران رييس كل دادگستري استان تهران ضمن ابراز خرسندي از اين ديدار مشترك تصريح كرد : تمام تبليغات منفي استكبار جهاني عليه جمهوري اسلامي ايران به هيچ عنوان وجاهت ندارد و برخلاف واقعيت است زيرا دستگاه عدليه در كشور اسلامي ايران و ساير كشورهاي جهان و بويژه كشورهاي اسلامي ايران، مسوول اجراي عدالت و اعطاي حقوق است.

عليزاده با اشاره به اثرات وجود وكيل در يك پرونده و به تبع آن ارائه لايحه و دفاع خاطر نشان ساخت : بندرت اتفاق افتاده است كه وكيل در يك پرونده حضور داشته باشد و حق يك طرف از صاحبان دعوي ضايع شده باشد.

وي با ابراز علاقه از اين تفاهم مشترك بين دو كشور اسلامي ايران و تركيه پيشنهاد كرد : با توجه به اينكه دو كشور همسايه ايران و تركيه داراي مذهب مشترك هستند با يك تعامل مشترك بتوانند مسائلي را كه درباره اسلام و آنچه كه اين شريعت در مورد قضاوت و وكالت بيان داشته است را جامه عمل بپوشانند و اين ديد و بازديدها بين دو طرف در صورت امكان همچنان ادامه يابد تا تجريبات دو كشور در زمينه وكالت انتقال يابد.