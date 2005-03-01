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۱۱ اسفند ۱۳۸۳، ۱۰:۰۳

رييس كل دادگستري استان تهران:

وكلا در اثبات عدالت نقش موثري دارند

رييس كل دادگستري استان تهران گفت: كبوتر عدالت داراي دو بال است كه يك بال آن قضات و بال ديگرش وكلا هستند كه در جهت تبيين عقايد پرونده و اثبات عدالت و سپس اجراي آن نقش بسزايي دارند و به همين جهت است كه قوه قضاييه لايحه اي به مجلس شوراي اسلامي ارائه كرده تا حضور وكيل در كليه مراحل رسيدگي الزامي شود .

به گزارش  خبرگزاري مهر در يك نشست مشترك روساي كانون وكلاي دادگستري آنكارا و ايران رييس كل دادگستري استان تهران ضمن ابراز خرسندي از اين ديدار مشترك تصريح كرد : تمام تبليغات منفي استكبار جهاني عليه جمهوري اسلامي ايران به هيچ عنوان وجاهت ندارد و برخلاف واقعيت است زيرا دستگاه عدليه در كشور اسلامي ايران و ساير كشورهاي جهان و بويژه كشورهاي اسلامي ايران، مسوول اجراي عدالت و اعطاي حقوق است.

عليزاده با اشاره به اثرات وجود وكيل در يك پرونده و به تبع آن ارائه لايحه و دفاع خاطر نشان ساخت : بندرت اتفاق افتاده است كه وكيل در يك پرونده حضور داشته باشد و حق يك طرف از صاحبان دعوي ضايع شده باشد.

وي با ابراز علاقه از اين تفاهم مشترك بين دو كشور اسلامي ايران و تركيه پيشنهاد كرد : با توجه به اينكه دو كشور همسايه ايران و تركيه داراي مذهب مشترك هستند با يك تعامل مشترك بتوانند مسائلي را كه درباره اسلام و آنچه كه اين شريعت در مورد قضاوت و وكالت بيان داشته است را جامه عمل بپوشانند و اين ديد و بازديدها بين دو طرف در صورت امكان همچنان ادامه يابد تا تجريبات دو كشور در زمينه وكالت انتقال يابد.

کد مطلب 161632

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