نشریه داخلی روابط عمومیهای اردبیل منتشر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، بلال پیر محمد بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه انتخابات هیئت رییسه شورای هماهنگی روابط عمومیهای استان اضافه کرد: با انتشار این مجموعه می توان گوشه ای از عملکردها را انعکاس و نارساییها و مشکلات پیش رو را برطرف کرد.

وی با اشاره به برخی از مشکلات حوزه اطلاع رسانی و روابط عمومیها در استان اضافه کرد: این نشریه به تاکید استاندار اردبیل و تخصیص اعتباری ویژه برای روابط عمومیها در بودجه سالانه دستگاه ها انتشار خواهد یافت.

دبیر شورای هماهنگی روابط عمومیهای استان با بیان اینکه روابط عمومی دستگاه های اجرایی نقش مؤثری در ارائه خدمات و دستاوردهای گسترده دولت در عرصه های مختلف دارند، یادآور شد: فعالان حوزه روابط عمومی ادارات متعهدترین کارمندان دستگاه های اجرایی هستند و باید با ارائه تجارب خود به رفع مشکلات این حوزه کمک کنند.

وی روابط عمومی را از حساس ترین شغلها در دستگاه های اجرایی دانست، تصریح کرد: به عنوان پل ارتباطی مخاطبین با سازمان نقش مهم و تأثیر گذاری در ایجاد نشاط و شادابی کارکنان و جلب مشارکت های مردمی، اجرای مطلوب برنامه ها در جامعه ایفاء می کنند.

پیرمحمد با بیان اینکه با تشکیل شورای هماهنگی روابط عمومیها بسیاری از مشکلات و نارساییها برطرف شده و زمینه تعامل و ارتباط دو سویه بین مردم و نظام فراهم شده است، عنوان کرد: باید این ظرفیت و فرصت را قدر دانست و در مسیر متعالی از این توان و قابلیت استفاده کرد.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای ساماندهی و حرکت منسجم روابط عمومیها متذکر شد: تمامی فعالان حوزه روابط عمومی در استان از تجارب و تخصص بالایی برخوردار هستند و ما نیز در حیطه وظایف خود سعی داریم هر ساله با برگزاری دوره های تخصصی و کلاس های آموزشی به ارتقاء فعالیت های روابط عمومی ها کمک کنیم.

در این جلسه عزیز جوادی، بهرام روایی، یاور علیپور، محمد ذاکر توسلی، شاپور آذروند، به عنوان اعضای اصلی و محمد حسین راثی به عنوان بازرس و یحیی بند علیزاده به عنوان عضو علی البدل انتخاب شدند.

هم چنین براساس نتایج ارزیابی کمیته تخصصی هیئت رییسه شورای هماهنگی روابط عمومیها از عملکرد روابط عمومیهای استان در سال گذشته ادارات آموزش و پرورش، کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان حمل و نقل و پایانه ها، دانشگاه علوم پزشکی و دادگستری استان به عنوان روابط عمومیهای برتر استان شناخته شدند.

