كساني كه از صهيونيسم انتقاد كنند بهاي زيادي خواهند پرداخت// دولت كانادا تحت فشار صهيونيستها يك محقق را از آن كشور اخراج كرد

به گزارش خبرگزاري مهر - اخيراً ما شاهد جنجال و تبليغات لابي هاي صهيونيستي و مخالفت آنها با پخش برنامه هاي شبكه "سحر يك" به بهانه پخش برنامه هاي ضد يهودي از سوي اين شبكه ، در فرانسه هستيم ذكر اين نكته ضروري است كه مخالفت با شبكه سحر به بهانه واهي نه اولين بوده و نه آخرين خواهد بود.

شوراي نظارت بر رسانه هاي سمعي بصري (CSA) اخيراً به بهانه نمايش دو سريال "چشمان آبي زهرا" و "الشتات" خواستار ممنوعيت پخش برنامه ها از سوي اين شبكه در فرانسه شد.

امروزه چنين اقداماتي از سوي صهيونيسم در جهان بسيار است و اگر به اقدام اخير آنها براي بستن خانه انتشاراتي روزنامه "يني آكيت واكيت" كه نسخه اروپائي "آنا دولودا واكيت" را منتشر مي كند به اتهام انكار كشته شدن يهوديان در جنگ جهاني دوم ، توجه كنيم، مشخص مي شود كه اقدام صهيونيسم براي ممانعت از آزادي بيان خود نوعي سياست مدون آنهاست.

حال از اين مساله گذر مي كنيم و به نقطه ديگري از جهان و به واقعه اي ديگر كه چند دهه است بين گروههاي صهيونيستي و يك نويسنده جوياي حقيقت در جريان است، اشاره مي كنيم و شايد بازخواني اين پرونده بتواند كمي از آلام كساني كه مورد شماتت صهيونيسم قرار گرفته اند، بكاهد.

"ارنست زاندل" Ernest Zundel ، نويسنده آلماني الاصل كه چهار دهه از زندگي خود را دركانادا سپري كرده است از سوي مقامات آن كشور به عنوان تهديدي براي امنيت ملي تلقي گرديد و قرار است از كانادا به آلمان اخراج و در آنجا مورد محاكمه قرار گيرد.

اتهام زاندل؟

اولين سؤالي كه در ابتداي اين بحث به ذهن متبادرمي شود اين است كه اتهام اين فرد چيست؟

زاندل 65 ساله متولد آلمان چهار دهه است كه درتورنتو كانادا اقامت دارد و انتشاراتي" ساميز دات" را اداره مي كند، وي در ابتداي پروسه مطالعاتي خود به سان بعضي از محققين متولد آلمان، پس از چند دهه گذشت از جنگ جهاني دوم، شروع به تحقيق و پروسه حقيقت يابي ماجراي جنگ جهاني دوم كردند.

وي نيز مانند بسياري از محققين طي تحقيقات خود به اين نتيجه رسيده است كه هيتلر جنايت كار بود و كشتار زيادي به راه انداخت ليكن ديكتاتور نازي يك كاري كه به وي نسبت داده مي شد، مرتكب نشد و آن كشتار سيستماتيك يهوديان بود.

وي در طي تحقيقات خود به اين نتيجه رسيد كه تبليغات مبني بر كشتار يهوديان تنها يك نوع باج خواهي است كه صهيونيسم براي آنچه كه زاندل از آن شيادي قرن بيستم نام مي برد تبليغات مي كند و در صدد است تا پول بيشتري را به نام خسارات وارده بر يهوديان ، از آلمان طلب كند.

سرگذشت زاندل

گوينده چنين سخن و كلامي يعني زير سوال بردن آنچه كه صهيونيسم از آن آينه ي مقدسي براي توجيه جنايات خود ساخته است نمي تواند به راحتي در يك جامعه بشري چه در قالب يك دولت ملت و چه در قالب كره اي خاكي به حيات خود اد امه دهد به همين خاطر از زماني كه اين محقق كانادائي چنين سخني را براي اولين بار بر زبان رانده تا كنون، مصائبي را متحمل شده است كه ذكر آن در اين مقوله نمي گنجد ليكن اشاره به گوشه هاي از اين مشكلات نيز خالي از لطف نيست.

وي بعد از اينكه ادعاي يهوديان مبني بر كشتار سيستماتيك آنها از سوي هيتلر را زير سوال برد و آن را لفافه و پوششي براي جنايت صهيونيسم توصيف كرد وارد ميدان نبردي سخت با يهوديان كانادا گرديد.

اين مساله باعث گرديد تا چندين بار وي به همراه خانواده اش تهديد به قتل شود و بارها نيز طي محاكمه اي طولاني در دادگاهها حاضرومورد ضرب و شتم يهوديان نيز قرار گرفت ليكن با عنايت به كاري كه صورت داده بود ، هرگز صهيونيسم نمي توانست خود را با اين مقدار اقدامات عليه وي راضي كند تا بدين طريق اين فرد خاطي را مورد عفو قرار دهد، به همين خاطر بعد از اين ماجرا اقدامات شديدتر شد و حتي بمب هائي دست ساز نيز به سوي منزل وي پرتاب گرديد.

زاندل پس از محاكماتي طولاني تاب مقاومت در برابر فشار عظيم يهوديان را در كانادا كه بسيار قدرتمند نيز مي باشند از دست داد و مجبور به مهاجرت به آمريكا گرديد.

گرچه به نظر مي رسيد وي مشكلاتي را كه در كانادا با آنها دست به گريبان بود پشت سرخواهد گذاشت ولي اينگونه نشد و اين مهاجرت جبهه جديد و قدرتمندي را در برابر وي گشود و آن لابي هاي آمريكائي بودند كه وارد عمل شده و براي زاندل پرونده سازي كردند.

ابتدا ماجرا از مساله بسيار كوچك مهاجرتي شروع گرديد زاندل كه همسرش شهروند آمريكا بود و اين ماجرا مي توانست به راحتي حل شود با مشكل بسيار پيچيده اي رو بررو گرديد و دادگاه با حكم خود اين محقق را از آمريكا اخراج و مجدداً به كانادا بازگرداند.

مصائب زاندل:

بازگشت دو سال پيش وي به كانادا كه اصولاً در اقدامي هماهنگ با صهيونيسم، بوي‍ژه تلاش گروه صهيونيستي " بي ناي بي ريث " در كانادا و لابي هاي قدرتمند آمريكا صورت پذيرفت زاندل را در مخمصه اي عجيب گرفتار كرد و اين مورخ كه اتهامي جز گفتن حقيقت نداشت به "مصائب عيسوي" گرفتار گرديد و در محاكمه اي عجيب و غريب و بدون هيئت منصفه دو سال را در زنداني انفرادي در نزديكي تورنتو سپري كرد.

حال با گذشت اين همه زمان و مشكلات ، قرار است وي به حكم دادگاه كانادا روز سه شنبه به جرم تهديد براي امنيت ملي به آلمان يعني جائي كه بيش از 40 سال پيش در آنجا بوده بازگردانده شود و در آنجا هيچ كس جزء "شوراي مركزي يهوديان آلمان" كه گروهي بسيار قدرتمند به حساب مي آيد انتظار وي را نمي كشد و با توجه به اينكه اظهارات زاندل(دروغ بودن كشتار يهوديان در جنگ جهاني دوم) بر اساس قوانين آلمان جرمي نابخشودني قلمداد مي شود بنابراين آنها به انتظار به صلابه كشيدن وي مي باشند و حبسي طولاني انتظار وي را مي كشد و گرچه اين حكم دادگاه كانادائي مورد اعتراض "پل فرام" مدير انجمن آزادي بيان كانادا" و ساير گروههاي حامي آزادي بيان قرار گرفته ليكن دولت كانادا تاكنون هيچگونه وقعي نسبت به آن ننهاده است.

بلي ، اين است آزادي بيان در غرب و عاقبت مخالفت با صهيونيسم!