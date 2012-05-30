ایران و سوریه محور مذاکرات وزیران خارجه فرانسه و آلمان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، وزیر خارجه آلمان دوشنبه آینده میزبان همتای آلمانی اش در برلین خواهد بود و مذاکرات آنها بر روی ایران و اوضاع سوریه متمرکز خواهد بود.



یک منبع دیپلماتیک به فرانس پرس گفت در پی اظهارات رئیس جمهور فرانسه در خصوص احتمال توسل به نیروی نظامی در سوریه،در مذاکرات " فابیوس " وزیر امور خارجه جدید فرانسه و "وستروله" وزیر امور خارجه آلمان موضوع سوریه عمده موضوعی است که در این دیدار مورد بررسی قرار خواهد گرفت.



همچنین در این دیدار خروج نیروهای فرانسه از افغانستان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

