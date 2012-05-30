مهار آتش سوزی در مجتمع ورزشی /نشت خطرآفرین گاز آمونیاک

به گزارش خبرنگار مهر، نجاتگران سازمان آتش نشانی در یک عملیات حساس موفق شدند پای کودک 11 ساله را که بین نرده های پل گیر کرده بود آزاد کنند.

ستاد فرماندهی آتش‌نشانی ساعت 19 و 51 دقیقه دیروز با دریافت خبر رخداد این حادثه بی درنگ گروه نجات 11را به مسیل منوچهری نبش بوستان شورا خیابان ملکی اعزام کرد.

غلام یزدانی فرمانده نجاتگران اعزامی در مورد این حادثه گفت: پای پسر 11ساله در بین نرده های پل جلوی پارکینگ گیر کرده بود که آتش نشانان بی درنگ پس از ایمن سازی محل با به کارگیری تجهیزات هیدرولیکی نجات و فاصله انداختن بین نرده ها پای کودک را بدون هیچ گونه آسیبی از بین نرده ها خارج کرده و کودک را تحویل والدینش دادند.

راننده تاکسی خودروی شعله ور را خاموش کرد

در حادثه ای دیگر شعله وری خودرو سواری با حضور آتش نشانان و یاری راننده تاکسی وظیفه شناس مهار و خاموش شد.

در پی تماس راننده خودرو سواری با سامانه 125 و با اعلام آتش سوزی خودرو، ستاد فرماندهی آتش‌نشانی تهران ساعت 5 و 13 دقیقه صبح امروز بلافاصله آتش‌نشانان ایستگاه 34 را به محل حادثه در غرب به شرق اتوبان تهران کرج نرسیده به پل ستاری اعزام کرد.

عباس فولادی فرمانده آتش نشانان با اشاره به همکاری راننده تاکسی عبوری در این حادثه گفت: خودرو سواری از قسمت موتور شعله و شده بود و در حال سرایت به قسمت های دیگر بود که راننده خودرو تاکسی بنام -سید قاسم عظیمی- با دیدن صحنه آتش سوزی به سرعت خود را به این خودرو رسانده و با استفاده از خاموش کننده اهدایی سازمان در حال خاموش کردن آتش بود که آتش نشانان نیز با بکارگیری تجهیزات خاموش کننده به یاری راننده تاکسی و خودرو شعله ور شتافته و شعله های آتش را مهار و خاموش کردند.

فولادی علت حادثه را وجود نقص در سیستم سوخت رسانی خودرو دانست.

رهایی دست کارگر جوان از دستگاه مکنده

آتش نشانان همچنین در یک عملیات حساس دست کارگر جوانی را که در دستگاه مکنده گریس گیر کرده بود بیرون کشیدند.

عصر دیروز ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران با دریافت خبر گیر کردن دست کارگر جوان در داخل دستگاه مکنده گریس بی درنگ آتش نشانان ایستگاه 33 را به بزگراه فتح، میدان شیر پاستوریزه اعزام کرد.

رضا شفقی زاده فرمانده آتش نشانان اعزامی درباره این حادثه گفت: در یک انبار بزرگ مواد شیمیایی که کارگر جوانی در حال کار کردن با دستگاه مکنده گریس بود ناگهان انگشتان وی در داخل دستگاه گیر می کند.

وی در ادامه افزود: آتش نشانان به محض رسیدن بلافاصله با استفاده از تجهیزات هولماترو و دستگاه سنگ فرز در یک عملیات حساس موفق شدند انگشتان دست کارگر جوان را بیرون بکشند و وی را در اختیار امدادگران اورژانس دادند. مهارت و سرعت بالای آتش نشانان از به وجود آمدن آسیب های بیشتر به انگشتان دست وی جلوگیری کرد و خوشبختانه این شهروند آسیب جدی ندید.کارشناسان سازمان آتش نشانی به شهروندان توصیه می کنند هنگام کار با هر دستگاهی موارد ایمنی را رعایت کنید.

شعله های آتش در مجتمع ورزشی

شعله های آتش که قسمتی از مجتمع ورزشی را در شهرک راه آهن در بر گرفته بود مهار و خاموش شد.

ستاد فرماندهی آتش‌نشانی ساعت 19 و 11 دقیقه شب گذشته در جریان آتش سوزی مجتمع ورزشی در شهرک راه آهن انتهای خیابان امیرکبیر قرار گرفت و نیروهای عملیات ایستگاه 69 را به محل حادثه اعزام کرد.

محمد طلایی فرمانده آتش نشانان درباره عملیات آتش نشانان اظهار داشت: دود زیادی از داخل مجتمع ورزشی به بیرون متصاعد می شد که آتش نشانان به سرعت پس از ایمن سازی محل و قطع گاز و برق مجتمع اقدام به جستجوی افراد محبوسی در این محل کردند و شعله و دود را که مربوط به یک تشک در اتاق اورژانس این مجتمع بود با استفاده از تجهیزات خاموش کننده مهار و مانع گسترش شعله به دیگر نقاط مجتمع شدند.

همچنین آتش نشانان با بکارگیری چند دستگاه فن فشار قوی دود حاصل از آتش سوزی را از داخل مجتمع ورزشی تخلیه و به ماموریت خود پایان دادند.

بی احتیاطی باز حادثه ساز شد

در آخرین حادثه نیز بی احتیاطی در برش کاری مخازن فلزی آمونیاک سردخانه فرسوده را در میدان بهمن به آتش کشید.

با اعلام نشت گاز آمونیاک در یک سردخانه فرسوده در میدان بهمن و تماس با سامانه 125، ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران بلافاصله آتش نشانان ایستگاه های 22، 13 و 82 را در ساعت 16 و 28 دقیقه عصر روز گذشته به محل حادثه اعزام کرد.

ناصر حاجی گل افسر آماده منطقه پنج درباره موقعیت محل حادثه گفت: یک سردخانه فرسوده به مساحت 100 مترمربع در دو طبقه زیرزمین و همکف قرار داشت و کارگران در قسمت تأسیسات آن در حال جمع آوری ضایعات و برش کاری مخزن های فلزی 2000 لیتری آمونیاک بودند.

وی در ادامه افزود: بقایای این گاز آمونیاک در داخل این مخزن ها باقی مانده بود که در هنگام برش کاری گاز آمونیاک نشت پیدا کرده و همزمان با نشت پیدا کردن آمونیاک لوله انتقال گاز آن نیز با ابر فشرده شده پوشانده شده بود که به طورناگهانی آتش گرفته بود.

حاجی گل خاطرنشان کرد: آتش نشانان بدون معطلی با شجاعت تمام و با استفاده از تجهیزات خاموش کننده و مکنده های قوی به داخل سوله رفته و آتش سوزی را مهار و گاز آمونیاک را به طور کامل تخلیه کردند. آتش نشانان با سرعت عمل و شجاعت خود در مهار این آتش سوزی از احتمال خطرات بعدی جلوگیری کرده و با ایمن سازی محل حادثه به مأموریت خود پایان دادند.





