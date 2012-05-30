خبرنگاران با انعکاس صحیح اخبار به رفع مشکلات بخش فرهنگی بپردازند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید حسن موسوی بعدازظهر امروز در نشست خبری در جمع خبرنگاران این شهرستان اظهار داشت: با توجه به رسالت خطیر و مهم خبرنگاران و اصحاب رسانه در ایجاد پل ارتباطی بین مردم و مسئولان و رفع مشکلات شهروندان، باید این قشر به مشکلات بخش فرهنگی نیز توجه ویژه داشته باشند.

وی افزود: در حال حاضر بخش فرهنگی شهرستان قدس با مشکلاتی مواجه است که باید با همکاری و هم اندیشی اصحاب رسانه و خبرنگاران این مشکلات شناسایی و برطرف شود.

انتقاد سازنده خبرنگاران موجب پویایی سازمانها می شود

این مسئول با تاکید بر انتقاد سازنده خبرنگاران از مسئولان عنوان کرد: در واقع انتقاد سازنده، می تواند موجب پویایی و حرکت رو به جلوی ادارات و سازمانها شود.

موسوی ادامه داد: طبق برنامه ریزی مقرر شده است که در سال جاری از سوی این اداره، طرح ها و برنامه های مختلفی در بخش فرهنگی در شهرستان قدس انجام شود.

ساماندهی خبرنگاران و افزایش تعداد سینما و کتابخانه های عمومی در قدس

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان قدس یادآور شد: در سال جاری خبرنگاران و اصحاب رسانه در این شهرستان ساماندهی می شوند.

وی اعلام کرد: در حال حاضر تعداد سینما، کتابخانه های عمومی، فرهنگسراها و دیگر اماکن فرهنگی و هنری در شهرستان به تعداد ایده آل و پاسخگوی نیازها نیست که در این زمینه باید اقدامات لازم برای افزایش تعداد آنها انجام شود.