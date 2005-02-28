تظاهرات مخالفان تا خروج كامل نيروهاي سوريه از لبنان ادامه مي يابد

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از خبرگزاري فرانسه، عمر كرامي نخست وزير لبنان امروز دوشنبه درمقابل نمايندگان پارلمان اين كشور استعفاي كابينه خود را اعلام كرد تا دربرابر سعادتمندي كشور پس از ترور رفيق الحريري، مانعي نباشد.



كرامي كه در ابتداي نشست صبح پارلمان، راي اعتماد دوباره به اعضاي كابينه خود را از اعضاي مجلس خواستار شد، در نشست بعدازظهر پارلمان گفت: "در تلاش براي اينكه كابينه مانعي در برابر آنچه ديگران سعادت كشور مي دانند، نباشد، استعفاي دولت را اعلام مي كنم."



اعلام استعفاي كرامي در ابتداي نشست عصر امروز پارلمان لبنان موجب شادي تشويق شديد جمع زيادي از نمايندگان مخالف دولت شد و بسياري از تجمع كنندگان در500 متري محل پارلمان نيزحضور داشتند به شادي و سرور و خواندن سرود ملي لبنان پرداختند.



گفتني است بهينه حريري خواهر رفيق كه نماينده پارلمان است در سخناني، خواستار كناره گيري دولت شده بود.

كرامي در سخنان خود در پارلمان همچنين گفت كه با وجود اطمينان از دريافت دوباره راي اعتماد ، استعفاي خود را اعلام داشته است.



درهمين حال نماينده مخالف دولت خواستار ادامه تظاهرات تا خروج كامل نيروهاي نظامي سوريه از خاك لبنان شدند.

گفتني است هم اكنون سوريه 14 هزار نيروي نظامي در لبنان دارد.



وليد جنبلاط از سران برجسته مخالفان دولت لبنان نيزپس از استعفاي نخست وزير اين كشور در گفتگويي با شبكه الجزيره، بحران فعلي را نتيجه طبيعي دخالت هاي اشتباه سرويسهاي امنيتي در لبنان دانست.

همچنين تظاهرات امروز مخالفان دولت علي رغم اعلام ممنوعيت در ميدان شهداي بيروت برگزار شد و تاكنون نيز ادامه دارد.