بهره برداری از موزه قائم شهر در هفته دولت امسال

محسن باستانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: احداث این ساختمان از مصوبات سفر سوم دولت بوده که تاکنون عملیات تراشیدن دیوار، کف و گچ بری های آسیب دیده این فضا عملیاتی شده است.

وی افزود: فاز دوم مرمت ساختمان موزه با اعتباری بالغ بر 200 میلیون تومان از اعتبارات ملی نیز آغاز شده است.

باستانی با اشاره به اینکه موزه قائم شهر با اعتبار 200 میلیون تومانی به بهره برداری می رسد، تصریح کرد: این پروژه هم اکنون دارای 50 درصد پیشرفت فیزیکی است.

سرپرست میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قائم شهر از انجام گمانه زنی در بخشی از ساختمانهای مسکن مهر قائم شهر خبر داد و افزود: آثار معماری کف سازی منازل مسکونی، دیوارهای آجری، خشتی، تنبور، درب متعلق به آل بومیه در این کاوش به دست آمده است.

وی ازآغاز فصل دوم کاوش تپه باستانی گردکوه قائم شهربا اعتبار استانی خبرداد و گفت: محوطه تاریخی گردکوه به مساحت تقریبی 80 هکتار در سمنادشت وحاشیه رودخانه سیاهرود قرار گرفته است.

وی بیان داشت: محوطه تاریخی گردکوه بعنوان بزرگترین محوطه استقراری در دوران های مختلف تاریخی در منطقه شمال ایران است.

باستانی از احداث دریاچه مصنوعی با اعتبار 70 میلیون تومان اعتبار در حریم رودخانه سیاهرود جلوی بازارچه محلی که زیرساختهای آن توسط پیمانکار در حال اجرا بوده خبر داد.

