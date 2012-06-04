"یه حبه قند"؛ از تحسین منتقدان جهانی تا اکران عمومی در آمریکا

به گزارش خبرنگار مهر،‌ پس از نمایش فیلم "یه حبه قند" به کارگردانی سیدرضا میرکریمی در سی‌وهشتمین جشنواره فیلم سیاتل که با استقبال مطلوب مخاطبان این جشنواره روبه‌رو شد، ‌بسیاری از رسانه‌های سینمایی جهان نسبت به ارزشمندی این فیلم نوشتند.

بر اساس این گزارش، منتقد ورایتی رونی شیبی در نوشته خود این فیلم را "صادق، قابل تعمق و دارای صحنه‌های درخشان" می‌داند و با اشاره به برخی نمونه‌های هالیوودی چون "‌راچل ازدواج می‌کند" می‌نویسد: فیلم میرکریمی مجموعه‌ای رنگارنگ از نماهایی است که بسیار قابل تعمق به نظر می‌رسند.

منتقد جشنواره سیاتل نیز با تمجید از این فیلم می‌نویسد:‌ فیلم میرکریمی بسیار ساده ساخته شده‌است اما در این جشن که شاهد برگزاری آن در طول فیلم هستیم منشوری جذاب از حضور رنگ‌ها و زندگی را لمس می‌کنیم.

اکنون اما این فیلم "یه به قند" پس از سیاتل در چند شهر آمریکا روی پرده رفته‌است تا در کنار "جدایی نادر از سیمین" نماینده موفقی برای سینمای ایران محسوب شود.

اکران این فیلم در شهر لس‌آنجلس آغاز شد و در سالن اصلی شهر آورنج کانتری ادامه یافت. فیلم سینمایی "یه حبه قند" در ادامه سفرهای جهانی‌اش به مراکز و محافل بین‌المللی همزمان در سی‌وهشتمین دوره جشنواره فیلم سیاتل آمریکا اکران شد که این جشنواره تا 21 خردادماه در شهر سیاتل آمریکا ادامه دارد. فیلم میرکریمی در روز دوم خردادماه در این جشنواره روی پرده رفت که با استقبال گسترده منتقدان و مخاطبان همراه بود.

سعید پورصمیمی، نگارجواهریان، رضا کیانیان، هدایت هاشمی، فرهاد اصلانی، پریوش نظریه و... بازیگران "یه حبه قند" هستند. فیلم روایت دختری جوان است که همراه خانواده برای جشن ازدواجش آماده می‌شود اما حادثه‌ای این جشن را برهم می‌زند. "یه حبه قند" محصول حوزه هنری است.

سیدرضا میرکریمی فیلم‌های سینمایی "کودک و سرباز"، "زیر نور ماه"، "اینجا چراغی روشن است"، "خیلی دور، خیلی نزدیک" و "به همین سادگی" را کارگردانی کرده است.