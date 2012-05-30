تعویض غیرحضوری دفترچه خدمات درمانی در مازندران آغاز شد

یحیی صالح طبری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای تکریم ارباب رجوع و با هدف ارائه خدمات به صورت غیر حضوری به بیمه شدگان و توسعه خدمات الکترونیکی، برنامه تعویض دفترچه بیمه خدمات درمانی به صورت اینترنتی تهیه و راه اندازی شد.

وی افزود: تمامی بیمه شدگان سازمان با مراجعه به آدرس اینترنتی http://nps.msio.org.ir/taviz و انجام مراحل ، با دریافت شماره پیگیری اعلام شده از طریق سایت فوق، برای تحویل گرفتن دفترچه خود به محل مرکز چاپ دفترچه انتخابی مراجعه کنند.

صالح طبری بیان داشت: این اقدام موجب جلوگیری از اتلاف زمان، هزینه و مراجعات غیر ضروری خواهد شد.

53 درصد از جمعیت مازندران تحت پوشش بیمه خدمات درمانی است.