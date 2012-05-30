به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین جهانبخش بعدازظهر چهارشنبه در نشست شورای مشورتی ایثارگران استان بوشهر به سهمیه یکهزار نفری استخدامی امسال در استان بوشهر اشاره کرد و اظهار داشت: برای استخدام در دستگاههای اجرایی فرزندان شاهد و ایثارگر با تحصیلات دانشگاهی در اولویت قرار دارند.
وی بر ضرورت رفع برخی کاستیها در زمینه تبدیل وضعیت فرزندان شاهد و ایثارگر در دستگاه های اجرایی استان بوشهر تاکید کرد و افزود: این موضوع با جدیت در استان بوشهر در حال پیگیری است.
استاندار بوشهر افزود: به همین منظور باید فرزندان شاهد، جانباز و ایثارگر شناسایی شوند و پس از اعلام به دستگاههای اجرایی متقاضی نیرو، این دستگاهها برای استخدام اطلاعرسانی کنند.
وی در ارتباط با موضوع فرزندان جانبازانی که مدرک تحصیلی دانشگاهی ندارند نیز گفت: برنامهریزی لازم برای بهکارگیری این افراد انجام خواهد شد تا به صورت قراردادی در دستگاههای اجرایی مشغول به کار شوند.
استاندار بوشهر بر ضرورت ساماندهی بانک اطلاعاتی بنیاد شهید تاکید کرد و افزود: دستگاههای اجرایی باید بر اساس دستورالعملها به اشتغال فرزندان شهدا، جانبازان و سه درصد معلولان توجه ویژه داشته باشند.
وی به پیشبینی مبلغ پنج میلیارد ریال برای تامین نیمی از هزینه بلیط هواپیمای پرواز خانواده شهدا و ایپارگران اشاره کرد و بیان داشت: بنیاد شهید باید همه هزینههای درمان جانبازان زیرپوشش خود و غیر شاغل در دستگاهها را پرداخت کند.
استاندار بوشهر بر لزوم ساماندهی گلزار شهدا در شهرها و روستاهای مختلف استان تاکید کرد و اظهار داشت: تا پایان دولت دهم همه گلزارهای شهدا در استان باید ساماندهی شوند.
