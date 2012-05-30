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۱۰ خرداد ۱۳۹۱، ۱۸:۵۵

سرهنگ آلوستانی:

17 هزار عملیات پلیسی در گلستان انجام شد

17 هزار عملیات پلیسی در گلستان انجام شد

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس فوریتهای پلیسی 110 گلستان گفت: طی یک ماه گذشته 29 هزار و 465 شهروند گلستانی با مرکز فوریت های پلیسی 110 استان تماس برقرار کردند که از این تعداد تماس 17 هزار و 403 مورد آن منجر به عملیات پلیس و حضور به موقع مأموران در سر صحنه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ابراهیم آلوستانی افزود:‌ طی این تماس ها پنج هزار و 867 نفر اطلاعات و راهنمایی های لازم را از پلیس دریافت کردند.

رئیس مرکز فوریت های پلیسی 110 گلستان در ادامه عنوان کرد: متأسفانه از این تعداد تماس 6 هزار و 195 مورد آن غیر قابل رسیدگی بوده است.

سرهنگ آلوستانی هدف از راه اندازی مکز فوریت های پلیسی 110 را افزایش تحرک و سرعت عمل در بدنه اجرایی نیروی انتظامی به منظور پاسخگویی به نیازهای پلیسی مردم عنوان کرد و از شهروندان خواست از برقراری تماس های غیر ضروری با این مرکز جداَ خودداری کنند.  
 
 

کد مطلب 1616364

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