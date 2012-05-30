17 هزار عملیات پلیسی در گلستان انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ابراهیم آلوستانی افزود:‌ طی این تماس ها پنج هزار و 867 نفر اطلاعات و راهنمایی های لازم را از پلیس دریافت کردند.

رئیس مرکز فوریت های پلیسی 110 گلستان در ادامه عنوان کرد: متأسفانه از این تعداد تماس 6 هزار و 195 مورد آن غیر قابل رسیدگی بوده است.

سرهنگ آلوستانی هدف از راه اندازی مکز فوریت های پلیسی 110 را افزایش تحرک و سرعت عمل در بدنه اجرایی نیروی انتظامی به منظور پاسخگویی به نیازهای پلیسی مردم عنوان کرد و از شهروندان خواست از برقراری تماس های غیر ضروری با این مرکز جداَ خودداری کنند.



