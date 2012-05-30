تشکیلات مجمع پیشکسوتان کشتی آمل سازمان ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز فرزان در مجمع پیشکسوتان کشتی آمل اظهار داشت: متاسفانه نبود تشکیلات سازمان یافته ای در بخش پیشکسوتان کشتی باعث شد تا بسیاری از مربیان و کشتی گیرانی که در دهه های گذشته در این شهرستان زحمت کشیدند، به فراموشی سپرده شوند.



وی، تشکیل مجمع پیشکسوتان کشتی آمل را با هدف حضور همه پیشکسوتان و اهالی دلسوز کشتی این شهرستان و بیان نقطه نظرات درخصوص مشکلات و موانع پیش روی کشتی شهرستان و انتقال تجربیات مربیان با تجربه به مربیان و ورزشکاران نسل کنونی عنوان کرد.



این پیشکسوت کشتی مازندران، برگزاری ماهانه جلسات این مجمع را در محل خانه کشتی آمل پیشنهاد داد که اعضای این مجمع با آن موافقت کردند.



رئیس شورای اسلامی شهرآمل گفت: کشتی شهرستان آمل به خصوص رشته فرنگی از گذشته های دو و هم اکنون درکشور مطرح بوده و پتانسیل های فراوانی در همه رده های سنی دارد.



علی قاسمی اضافه کرد: شورای اسلامی و شهرداری آمل در یک سال گذشته حدود 120میلیون ریال به هیئت کشتی آمل کمک مالی کرده و درهرنوبت که کشتی گیران این شهرستان در مسابقات مهم آسیایی و جهانی نشان کسب می کردند، تجلیل می شدند.



وی، از همه پیشکسوتان کشتی که در دوران خود در بخش مربیگری، کشتی و یا اجرایی فعالیت می کردند، خواست برای پیشرفت روزافزون موفقیت های کشتی این شهرستان از نقطه نظرهایی که به ضرر کشتی بوده پرهیز کنند.



رئیس شورای اسلامی شهر آمل با اشاره به اینکه کشتی گیران در گذشته علاوه برورزش قهرمانی، منش پهلوانی و نام نیک از خود به یادگار گذاشتند، افزود: امروز باید تلاش شود که قهرمانان واقعی که درعین گمنامی از دار دنیا رحلت کردند، شناسایی و از آنان یاد شود.



وی ابرازامیدواری کرد که همه مسئولان شهری و ورزشکاران تلاش کنند مجمع پیشکسوتان کشتی آمل با برنامه ریزی و استفاده از تجربه های همه افراد شناسایی و در توسعه ورزش کشتی به کار آیند.

در این مراسم، اعضای پنج نفره هیئت مدیره مجمع پیشکسوتان کشتی آمل با انتخاب نسل های گذشته کشتی این شهرستان مشخص شدند.



اسماعیل چامه سرا، سعید شیرزاد، مسلم علی پور، پرویر فرزان و مجید شریفیان به عنوان اعضای هیئت مدیره مجمع پیشکسوتان کشتی آمل انتخاب شدند.

