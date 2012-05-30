دستاوردهای طرح هجرت باید بیانگر کارآمدی نظام باشد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار آبنوش عصر چهارشنبه در همایش توجیهی اردوهای جهادی با عنوان رسم هجرت که با حضور سردار مجید خراسانی رئیس سازمان بسیج سازندگی کل کشور در سالن آمفی تئاتر دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار شد گفت: انقلاب اسلامی امروز استکبار و غرب را نگران کرده و فعالیتهای موفقیت آمیز بسیج و سپاه خار چشم دشمنان شده است.



وی افزود: دشمن تلاش می کند با ناکارآمد جلوه دادن نظام اسلامی در بخشهای مختلف نقشه های خود را در کشور پیاده کند و هر طرح موفقی با تخریب و فضاسازی مسموم دشمن روبرو می شود.



سردارآبنوش احیای بسیج سازندگی در کشور را گامی ارزشمند در ورود بسیجیان به فعالیتهای عمرانی و سازندگی دانست و یادآورشد: ارتباط صمیمی و قوی بسیج با مردم و حضور در لایه های مختلف اجتماع و نیز کمک به رفع محرومیت و فقر از مناطق دور افتاده چهره بسیج را به نهادی خدمتگزار تبدیل کرده است.



این فرمانده سپاه تصریح کرد: نام بسیج سازندگی بیانگر حرکتی جهاد گونه و برخواسته از نیت خدمتگزاری است و حضور گروههای مختلف دانش آموزی، دانشجویی، پزشک، مهندس و ارائه خدمات عمرانی، بهداشتی و درمانی توسط بسیج موجب جلب رضایت مردم نیز شده است.



سردار آبنوش بیان کرد: ترویج فرهنگ علوی در جامعه به سلامت اجتماع و حفظ ارزشها کمک می کند و بسیج سازندگی در این زمینه نیز می تواند با انجام کارهای عمرانی تاثیرگذار، نقش مهمی ایفا کند.



وی یادآورشد: فعالیت های طرح هجرت توانسته با جذب جوانان علاقمند بسیجی در روستاها و شهرها ضمن تامین اوقات فراغت آنها نتایج ارزشمندی هم داشته باشد که تقویت دوره های آموزشی و توانمند سازی بسیجیان در ارتقای کیفی فعالیتها نیز موثر است.



آبنوش گفت: برای تقویت بسیج سازندگی لازم است تا با آسیب شناسی و پیدا کردن نقاط ضعف و قوت طرح های هجرت در سالهای گذشته تلاش کنیم تا هر سال بهتر از گذشته فعالیتها را ادامه دهیم و خدمات بهتری را با سرعت بیشتر به روستائیان و ساکنان مناطق محروم ارائه کنیم.



فرمانده سپاه صاحب الامر(عج) استان قزوین بیان کرد: دوری از سطحی نگری و داشتن تفکر عمیق اعتقادی و بصیرت در کار موجب کیفی سازی کارها می شود و در کنار فعالیتهای عمرانی باید به امور فرهنگی و اعتقادی نیز در طرح های هجرت توجه ویژه شود.



وی از همکاری مدیران دستگاههای اجرایی استان در فعالیتهای بسیج سازندگی تقدیر کرد و خواستار تداوم همکاریها شد.