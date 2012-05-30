به گزارش خبرنگار مهر، قاسم ریاضی رئیس اداره منابع طبیعی رامسر عصر چهارشنبه در حاشیه این مراسم در خصوص وجه تسمیه این جشن گفت: نامگذاری شیر دوشان به دلیل این بوده که در این روز تمامی دامداران دامهای خود را حداقل دو بار می دوشند تا تمامی شیر حاصل از دامها بدست بیاید و پس از به دست آوردن شیر نسبت به توزیع آن اقدام می کنند.

وی افزود: در این حین برابر وزن شیری که به سر گالش می دهند به آن اندازه و توافق به عمل آمده در پایان فصل چرا، سر گالش موظف است مقداری کره حیوانی، کشک، دوغ و ماست تحویل دامدار اصلی بدهد و دامها را به دامدار اصلی تحویل بدهند.

ریاضی ادامه داد: در برنامه کلی سازمان جنگلها، استفاده صحیح از مراتع به این منظور بوده که در یک مقطع زمانی مشخص با رعایت نحوه استفاده صحیح از مراتع و ظرفیت مراتع و میزان استفاده از علوفه محاسبه و تعداد دامی که می توانند در این مقطع زمانی مشخص از مراتع استفاده کنند لحاظ می شود.

ریاضی گفت: این مراسم هر ساله در اوایل خردادماه برگزار زیرا در این زمان 30 تا 40 درصد گونه های علفی موجود در مراتع به گل می نشیند و اگر قبل از موقع دام وارد مرتع شود، شیره گیاهی خام موجود در علوفه باعث بیماری دامها می شود.

در پایان این مراسم بسیار زیبا هنرمندان محلی به اجرای موسیقی محلی سنتی و اجرای نمایش پرداخته و کشتی محلی برگزار که امین جواهر دهی، رسول سلطانی، حسن پور عباسی، صابر نوری، فرشاد قربانپور و یاسر اشکواری به ترتیب مقامهای اول تا ششم را از آن خود کردند.